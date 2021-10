În prezent principala problemă care amenință viitorul umanității este poluarea. Una dintre cele mai grave situații pe care poluarea le-a determinat este încălzirea globală. Singura soluție pentru ca viitoarele generații să beneficieze de un trai echilibrat este dezvoltarea sustenabilă. Atitudinea oamenilor și a companiilor cu privire la impactul asupra mediului trebuie să se schimbe. Unul dintre primii pași este comerțul electronic. Acesta reprezintă cea mai puțin poluantă variantă prin care companiile își pot vinde produsele.

Prin intermediul comerțului electronic se poate reduce semnificativ producerea de emisii de CO2, ceea ce-l face să intre în gama serviciilor sustenabile. Acestă soluție nu are doar beneficii asupra impactului mediului înconjurător, ci facilitează și relația dintre clienți și companie. Un alt beneficiu pe care ecommerce-ul îl aduce este cel economic. Putem spune că îmbină utilul cu plăcutul, deoarece ajută companiile să economisească costurile și este mult mai grijului cu mediul.

Potrivit specialiștilor, comerțul electronic este primul pas către o economie sustenabilă. Atât clienții, cât și companiile economisesc timp și bani cu un minim de poluare.

“Trebuie să ne interesăm inițial ce este o economie sustenabilă, iar apoi să ne documentăm ce beneficii are comerțul electronic. Potrivit unui studiu, achiziționarea unui produs online micsorează cu până la 6 ori emisiile de CO2, comparativ cu mersul la un magazin fizic, iar acesta este doar un punct de plecare. Acest lucru ne plasează ca fiind jucători care contribuie la crearea unei economii sustenabile.”, a declarat Shara Maria Joițoiu, Sustenability Advisor eMAG, în cadrul videoconferinței organizată cu ocazia Zilei Naționale a Comerțului Electronic.

eMAG este unul dintre jucătorii sustenabili de pe piața comerțului din România. Shara Maria Joițiu a explicat în cadrul videoconferinței care sunt principalele măsuri sustenabile pe care compania le-a adoptat, care sunt beneficiile acestora și cum au reacționat clienții.

“Principalele măsuri sustenabile pe care eMAG le-a adoptat sunt serviciile green delivery, un mod de livrare a coletelor cu ajutorul unor mașini electrice. În momentul de față flota de mașini electrice are ca acoperire județul Ilfov si orașul București, însă pe viitor avem de gând mărirea flotei pentru a acoperi o rază mai mare de livrare. O a doua măsură sustenabilă adoptată este serviciul easy box, prin care se reduc considerabil emisiile de CO2, iar clienții au rezonat foarte bine cu aceast mod nou de livrare a coletelor. În plus acest serviciu le oferă oamenilor o flexibilitate pentru a prelua coletele, nefiind nevoie să mai aștepte curierul acasă sau să se deplaseze până la depozitul din zonă al livratorului. În ultimul an coletele livrate prin metoda easy box au crescut de trei ori, ceea ce ne face să credem că suntem pe o traictorie bună” a declarat Shara Maria Joițoiu, Sustenability Advisor eMAG.