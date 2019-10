Fata cea mare a afaceristului Gigi Becali a avut parte de o nuntă ca-n povești. Teodora Becali și-a unit destinele cu iubitul ei, Mihai Mincu. Teodora a reușit de curând să-l impresioneze pe tatăl ei după ce a luat masterul în administrarea afacerilor.

Aceasta a fost studentă la ASE, la Facultatea de Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor, cu predare în limba engleză. Fata cea mare a lui Gigi Becali a susținut lucrarea de licență cu titlul „Politica concurenței în industria turismului” iar un an mai tărziu a luat și masterul, examen susținut tot în limba engleză.

Gigi Becali și-a dat consimțământul pentru iubitul Teodorei și a avut numai cuvinte de laudă pentru acesta dar și pentru fiica sa.

„Are peste 1,85m, asa cum imi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. E adevarat ca in octombrie o sa facem nunta. In Bucuresti o facem. Mai multe nu vreau sa spun, ca nu vor ei si vreau sa le fac pe plac. Eu i-am zis: „Tata, faci ce vrei, nu ma mai intereseaza ce faci. Cat ai stat la mine in casa ai fost cu mine, ai facut ce ai vrut”. Dar am incredere ca va face numai bine”, a declarat Gigi Becali.

