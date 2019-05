Potrivit hotnews.ro, aproximativ 20 de români s-au reunit, luni seară, în fața Consulatului României din Milano, pentru a sărbători căderea lui Liviu Dragnea.

Mai mult, românilor le-a venit ideea de a-i trimite un cadoul fostului lider al PSD. Este vorba despre un colet, pe care l-au trimis luni seară spre Penitenciarul Rahova, prin intermediul unei firme de curierat.

„Când am aflat de sentinţă, eram fiecare la muncă. Ne-am organizat să venim la Consulat, direct de la serviciu, pentru a sărbători. Am obţinut autorizaţie de la Poliţia Municipală şi am improvizat o mică petrecere. Ca surpriză, grupul a pregătit și un colet expres cu obiecte indispensabile in perioada detenției: hashtagsăpun și nimic”, au dezvăluit organizatorii protestului.

„Se știe, #Nimic si #Unciuciu, bine, ni se părea cam gol, nu voiam să părem chitre, i-am mai pus și un #Olaie”, menționează membrii comunității Rezist Milano, într-un mesaj publicat azi-dimineață pe Facebook.

Aceștia spun că gestul lor este unul simbolic: „Au trecut 2 ani și 3 luni de protestele împotriva faimoasei Ordonanțe de Urgență cunoscută ca și OUG 13. În acești ani, politica Guvernului României nu a mai avut alt obiectiv decât „spălarea” condamnării la 2 ani cu suspendare a președintelui PSD, Liviu Dragnea”.

