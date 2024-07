Sandy Matei a lansat o provocare publică către Liviu Dragnea și Carmen Dan, invitându-i la o dezbatere pe tema evenimentelor din 10 august 2018, când au avut loc violente confruntări între protestatari și forțele de ordine în Piața Victoriei, București. Matei, care susține că a avut un rol activ în organizarea protestului, a postat pe Facebook un mesaj în care critică declarațiile recente ale lui Carmen Dan și detaliază propria sa versiune a faptelor.

Protestele din 10 august 2018 s-au soldat cu rănirea a 433 de persoane și cu punerea sub acuzare a șaisprezece persoane, inclusiv oficiali de rang înalt ai Jandarmeriei Române. Sandy Matei contestă denumirea „protest al diasporei” atribuit evenimentului și respinge acuzațiile de finanțare din surse externe, lansate de Carmen Dan. El insistă că toate fondurile pentru organizarea protestului au provenit din donații publice transparente.

„În câteva zile se împlinesc 6 ani de când serviciile au schimbat traiectoria. Cum suntem obișnuiți în ultimii ani, în această perioadă apar și ,,informații,, dezinformate.

Am fost parte activă în organizarea protestului din 9-11 august 2018 sub titlul „nu plecam până nu pleaca ei” nu cum eronat se amjntește ca protest al „diasporei”. Am sponsorizat evenimentul creat pe pagina mea distrusă de servicii Insistăm pentru o Românie demnă, am cumpărat recuzită, etc din banii mei sau donați de protestatari la vedere, nu cum greșit afirma ieri Carmen Dan ,,finanțări din surse externe,, băgându-ne intenționat sau nu în aceeasi oală cu finanțații protestelor #rezist.

De ce îi este frică Doamnei Dan să pronunțe nume ca Malin Bot, Badiță, etc?”, a transmis acesta pe Facebook.