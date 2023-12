Sandu Matei a declarat că l-a executat pe Malin Bot. Procesul a durat 3 ani, având etapele de fond, apel și recurs. Cu toate acestea, satisfacția umedă de a primi banii în mână direct de la el recompensează întreg efortul depus.

Matei vrea să-l vadă pe Bot umilit în timp ce îi remite banii, iar el să-i spună după ce îi numără, „mai trebuie 50 de bani”, pentru a curăța toate acuzațiile mizerabile făcute despre el.

”Azi l-am executat pe Malin Bot . Procesul a durat 3 ani, fond-apel-recurs, dar placerea umeda de a imi da banii in mana direct el pana la ultimul ban rasplateste tot efortul.

Sandu Matei a menționat că, din frica de a nu fi executat, ”Sanderutzul” a acceptat această umilință, deși avea opțiunea simplă de a transfera suma datorată în contul său, conform unei somații anterioare făcute acum 3 săptămâni.

El a adăugat că nu este o problemă, deoarece mai există două procese civile aflate în desfășurare între ei doi.

”De frica sa nu ii execut sanderutzul si sa il fac cotet de gaini asa cum am spus, a acceptat aceasta umilinta, cu toate ca avea varianta simpla de a imi transfera in cont suma datorata acum 3 saptamani, eu asa il somasem. Nu-i bai, mai sunt 2 procese civile pe rol intre noi 2”, mai spune acesta pe Facebook.

Sandu Matei a mulțumit fanilor lui Bot pentru suma de bani, menționând că aceștia au muncit din greu în țări străine și că, în naivitatea lor, îi donează lui Bot pentru a-și acoperi cheltuielile nesăbuite.

A adăugat că a postat o imagine cu banii pentru a-i afecta pe susținătorii lui Bot și pentru a le arăta că o parte din banii lor se află acum în posesia sa.

Acesta a avertizat că nu ar trebui să continue să doneze, deoarece Bot are încă două procese civile cu el și alte patru cu alții, iar el îi va ajuta să le câștige.

”Multumesc fanilor lui Bot, acesti bani sunt munciti de ei cu greu prin tari straine, dar in naivitatea lor ii doneaza acestui pacalici sa isi plateasca prostiile.

Am pus poza cu banii sa va doara malinozaurilor, sa intelegeti ca o parte din banii vostrii sunt acum la mine in buzunar….gusterilor !

Sa nu va treziti, sa ii mai donati, ca mai are 2 procese civile cu mine si alte 4 cu altii pe care ii voi ajuta sa le castige”, continuă acesta.