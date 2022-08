Mălin Bot, moment neașteptat la Piața Victoriei. S-a trezit cu o pungă de făină în cap

Momentul a avut loc la patru ani de la evenimentele consemnate pe 10 august. Mai mulți protestatari s-au certat intens, iar Mălin Bot s-a trezit cu o pungă de făină în cap. Punga a fost aruncată de către Angi Șerban, care era însoțită de Sandu Matei.

Mai apoi au urmat injurii, amenințări și plângeri penale. EVZ notează că Mălin Bot s-a autovictimizat și s-a plâns că i s-a stricat aparatura cu care își desfășoară activitatea de „jurnalist liber”. Totuși, potrivit sursei menționate, aparatul de tip Nikon rezistă la apă, praf, lovituri, iar puțină făină nu produce nici un deranj.

Amintim că Mălin Bot și Sandu Matei s-au urcat pe creasta valului protestelor din 2017 și 2018. Cei doi au făcut tot posibilul ca să câștige popularitate și au devenit agitatori de profesie.

Teoretic, la început au fost în aceeași barcă, respectiv lupta împotriva PSD. Ulterior, interesele i-au determinat pe Bot și pe Matei să se certe, iar în joc au mai intrat și alți protestatari, printre care și Angi Șerban, scrie sursa menționată.

Un alt episod halucinant în care a fost implicat „justiţiarul” Mălin Bot

Într-un material exclusiv publicat de Evenimentul Zilei, jurnalistul Laurențiu Daniel Ionescu a povestit că nu îl cunoştea până acum personal pe Mălin Bot, cei doi interacţionând doar o singură dată, după ce Ionescu publicase la EVZ un serial despre afacerile dubioase fostului soț al Laurei Codruța Kovesi, pe atunci șefă a DNA.

În urma acestor dezvăluiri, care au ţinut prima pagină a presei din România şi au fost analizate şi un multe emisiuni TV, Mălin Bot a mers, la un moment dat, în studiourile Realitatea TV, unde a început să acuze că Laurențiu Daniel Ionescu nu există cu adevărat, ci este doar un pseudonim.

Alţi jurnalişti aflaţi în emisiune i-au atras atenţia lui Mălin Bot că acest lucru este total fals, însă el a continuat cu minciunile, afirmând că jurnalistul EVZ ar fi fost veriga lipsă din rețeaua Black Cube, că ar fi fost cel care a primit stick-ul de la spionii israelieni care voiau să o compromită pe Laura Codruța Kovesi.

„I-am dat un mesaj lui Rareș Bogdan și i-am cerut să mă bage în direct prin telefon, ca să-i explic lui Bot cum se face o anchetă jurnalistică și de unde adunasem toate documentele pe care le publicasem sau urma să le public în respectivul serial.

Am intrat în direct și am povestit cum am reușit să obțin documentele, cum am făcut ancheta și cât o viza această anchetă jurnalistică pe Laura Codruța Koveși, adică foarte puțin. (…)

Cu ocazia intervenției în emisiunea lui Rareș Bogdan, i-am mai spus lui Mălin Bot că îi voi demonstra cu prima ocazie când ne vom întâlni că sunt viu, exist și nu sunt avatarul nimănui. Îmi amintesc că a cam înghițit în sec și nici nu a mai vorbit mare lucru până la terminarea emisiunii”, scrie Laurențiu Daniel Ionescu pe EVZ.ro.