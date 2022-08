Europarlamentarul Rareș Bogdan se declară complet dezamăgit la patru ani de la protestele din 10 august 2018, pentru că se dovedește „cumplit de greu” să „schimbi năravurile dintr-o țară unde sistemul a creat categorii de neatins”.

Amărăciune, dezamăgire și multe întrebări la patru ani de la protestele din 10 august

Politicianul recunoaște că a fost naiv atunci când a sperat că Justiția își va face treaba după eșecurile din dosarul Revoluției sau al Mineriadei, dar încă mai are speranțe că se va face dreptate și îna cest caz.

„10 August necăjit, după 4 ani. Amărăciune, dezamăgire și multe întrebări. Cine-ar fi crezut că este atât de greu să schimbi năravurile dintr-o țară unde sistemul a creat categorii de neatins? Eu, nu. Eu chiar credeam în democrație și stat de drept. Mai cred și acum, dar știu că e cumplit de greu. Și de nedrept.

Acum 4 ani eram bucuros că sunt contemporan cu dovada vie că țara, prin oamenii ei minunați, are anticorpi la ticăloșie, ipocrizie, corupție. Eram convins că după eșecuri tulburătoare, scandaloase, precum dosarul Revoluției sau al Mineriadei, Justiția va oferi publicului satisfacția de a vedea pedepsiți vinovații pentru acele abuzuri evidente.

Câtă naivitate … o parte a sistemului se protejează pe sine, iar oamenii mai visează, uneori, la dreptate. Mă număr printre ei. Dar cred că nu trebuie să abandonăm speranța. Remember? „The day we give is the day we die”…”, a scris Rareș Bogdan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Nicolae Ciucă: Cei vinovați trebuie trași la răspundere

De asemenea, premierul Nicolae Ciucă a transmis, miercuri, la patru ani de la protestele din 10 august, că cei vinovaţi de exces sau abuz în exercitarea atribuţiilor trebuie să fie traşi la răspundere, conform legii.

„Sunt patru ani de la protestul din 10 august, în care oameni nevinovaţi au căzut victime unor violenţe nejustificate. Vreau să dau garanţia şi să asigur că actuala coaliţie de guvernare garantează dreptul la liberă exprimare şi că niciodată nu vom permite ca astfel de proteste să degenereze în violenţe.

Garantez, de asemenea, de la nivelul Guvernului că vom pune la dispoziţia justiţiei tot ceea ce este necesar astfel încât dosarul de investigare a celor întâmplate să poată fi dus la capăt.

Astfel, cei care sunt vinovaţi de evenimentele petrecute în urmă cu patru ani să răspundă în faţa legii”, a spus Ciucă în debutul şedinţei de guvern.

El a subliniat că Jandarmeria reprezintă o instituţie fundamentală în arhitectura statului şi are menirea principală să asigure tot ceea ce este necesar pentru siguranţa cetăţeanului.

„Cei care se fac vinovaţi de exces sau abuz în exercitarea atribuţiilor funcţionale trebuie să fie traşi la răspundere, în conformitate cu prevederile legale”, a adăugat Ciucă.