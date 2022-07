Într-un material exclusiv publicat de Evenimentul Zilei, jurnalistul Laurențiu Daniel Ionescu povesteşte că nu îl cunoştea până acum personal pe Mălin Bot, cei doi interacţionând doar o singură dată, după ce Ionescu publicase la EVZ un serial despre afacerile dubioase fostului soț al Laurei Codruța Kovesi, pe atunci șefă a DNA.

Cum minte pseudojurnalistul Mălin Bot despre subiecte pe care nu le stăpâneşte

În urma acestor dezvăluiri, care au ţinut prima pagină a presei din România şi au fost analizate şi un multe emisiuni TV, Mălin Bot a mers, la un moment dat, în studiourile Realitatea TV, unde a început să acuze că Laurențiu Daniel Ionescu nu există cu adevărat, ci este doar un pseudonim.

Alţi jurnalişti aflaţi în emisiune i-au atras atenţia lui Mălin Bot că acest lucru este total fals, însă el a continuat cu minciunile, afirmând că jurnalistul EVZ ar fi fost veriga lipsă din rețeaua Black Cube, că ar fi fost cel care a primit stick-ul de la spionii israelieni care voiau să o compromită pe Laura Codruța Kovesi.

„I-am dat un mesaj lui Rareș Bogdan și i-am cerut să mă bage în direct prin telefon, ca să-i explic lui Bot cum se face o anchetă jurnalistică și de unde adunasem toate documentele pe care le publicasem sau urma să le public în respectivul serial.

Am intrat în direct și am povestit cum am reușit să obțin documentele, cum am făcut ancheta și cât o viza această anchetă jurnalistică pe Laura Codruța Koveși, adică foarte puțin. (…)

Cu ocazia intervenției în emisiunea lui Rareș Bogdan, i-am mai spus lui Mălin Bot că îi voi demonstra cu prima ocazie când ne vom întâlni că sunt viu, exist și nu sunt avatarul nimănui. Îmi amintesc că a cam înghițit în sec și nici nu a mai vorbit mare lucru până la terminarea emisiunii”, scrie Laurențiu Daniel Ionescu pe EVZ.ro.

Mălin Bot a făcut circ în centrul Bucureştiului! „Omul a făcut mai întâi implozie, după care explozie. S-a dezlănțuit”

Întâlnirea a avut loc abia după ani de zile, săptămâna aceasta, lângă Curtea de Apel Bucureşti, povesteşte jurnalistul EVZ.

„L-am văzut pe Mălin Bot în timp ce țipa în mijlocul străzii, în față la Curtea de Apel București. După ce și-a încheiat numărul, a plecat spre locul unde își parcase mașina. A luat-o pe latura din stânga a clădirii. Atunci mi-a venit ideea. Ce ar fi să îi fac ce face el altora. (…)

M-am apropiat și i-am făcut mai multe poze. La vedere, în așa fel încât să mă vadă. Și m-a văzut. A ieșit din mașină și a început să urle din nou la telefon. Părea că se ceartă cu propriul lui telefon. Se uita la el și zbiera. De fapt intrase în live și voia să demaște “agentul secret” care îl urmărește.

Când a început să țipe isteric la mine ca să îi spun cine sunt și de ce îl urmăresc, l-am întrebat dacă mă cunoaște. Mi-a spus că nu, așa că l-am întrebat de ce a vorbit despre mine într-o emisiune de televiziune dacă nu mă cunoaște. După care i-am arătat legitimația de presă, dar pe cea internațională, nu cea de la EVZ. Atât mi-a trebuit.

Omul a făcut mai întâi implozie, după care explozie. S-a dezlănțuit. Adică, cum poate să îl urmărească pe el un jurnalist. I-am spus că am vrut să văd și eu, ca să pot informa publicul ziarului nostru, cum trăiește și, mai ales, din ce trăiește un pseudojurnalist. Demersul mi se pare în regulă, mai ales pentru cei care îi donează acestuia bani, crezând că Mălin Bot face bine ceea ce face. Nu, nu face bine, el doar păcălește meseria de jurnalist și își înșeală publicul, care îi mai și finanțează impostura.

Tot circul cu Mălin Bot a durat vreo jumătate de oră, timp în care el s-a ținut după mine pe stradă, urlând în gura mare că sunt un sclav. Când am ajuns în dreptul ușii pe care intră avocații în Curtea de Apel, i-a văzut pe jandarmii ieșiți la fumat. A strigat la ei să mă legitimeze, în timp ce aceștia se amuzau copios.

Oamenii ăia mă cunosc de atâta timp de când bat instanțele. Râdeau de Mălin Bot, crezând că m-a confundat cu vreun politician venit la judecată. Bot a început să-i amenințe că nu-și fac treaba. Oamenii ăia chiar nu au înțeles nimic din ce se întâmpla sub ochii lor.

Am înțeles pe pielea mea că trebuie să ai nervi de fier când ai de-a face cu falsul ziarist Mălin Bot. Atacă, înjură, jignește după care trece în defensivă ca și cum el ar fi victima. Recunosc, am avut câteva momente în care mi-aș fi dorit să nu fiu ziarist în timpul activității, ci doar un cetățean hăituit de un derbedeu.

Probabil că a simțit și Bot asta, pentru că a scos din poșetuța pe care o purta pe umăr, un spray defensiv. Sincer, nu știu care este regimul acestor instrumente de autoapărare, dar sigur nu ar trebui lăsate la îndemâna oricui.”

Întreg materialul poate fi citit aici, pe site-ul Evenimentul Zilei.