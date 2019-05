Revenirea lui Mihai Petre în juriu a fost cu noroc pentru Ana Maria Pantaze, care a reușit să-l impresioneze și să primească un Golden Buzz. Tot ea a câștigat și finala și marele premiu în valoare de 120.000 de euro în fața micuțului de opt ani, Aris Negoiță. Pe locul trei s-a clasat corul de copii de la Opera Națională. Premiul de originalitate i-a revenit lui Magitot – Marius Drăguș, cu numărul său de magie și stand-up comedy.

Pantaze a câștigat și prima gală live datorită voturilor telespectatorilor. Și în finală au fost trimise foarte multe sms-uri pentru ea și a condus încă de la bun început în clasament.

Ana Maria Pantaze a impresionat nu doar prin voce, ci prin povestea ei de viață impresionantă. Aceasta trăiește dintr-un salariu modest de croitoreasă pe care îl primește de la patronii săi. De câțiva ani buni însă, ea și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică și a început să cânte, fredonând în baie, și, ulterior, la karaoke cu prietenii.

“Nici acum nu îmi dau seama cum. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin «de fun» la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: «Du-te, du-te și fă ceva!». Și m-am dus. (n.r.: râde)”, a mărturisit concurenta de la “Românii au Talent”, sezonul 9.

În copilărie, părinții Anei Maria Pantaze au îndrumat-o spre balet și dansuri clasice, însă din cauza costurilor prea mari ale cursurilor și echipamentelor, care erau mult peste venitul familiei, ea a fost nevoită să renunțe la visul său măreț.

Acum a primit mai mult decât și-a imaginat: glorie și bani.

Clasamentul complet în finala Românii au Talent

Ana Maria Pantaze

Aris Negoiță – Locul 2

Corul de copii al Operei Naționale – Locul 3

Anton Joseph – locul 4

Ema Stoian – locul 5

Elena Gibson – locul 6

Magitot – locul 7

Isabela Stănescu – locul 8

Andreea Tucaliuc – locul 9

Rareș Bratu – locul 10

Stevie Starr (wild card) – locul 11

