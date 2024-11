„Superteach este o asociație unde eu sunt în bord. Superteach este despre schimbarea de mentalitate la profesori. Ne-a fost frică să spunem că este vorba despre schimbarea de mentalitate. Eu m-am văzut personal cu vreo 40.000 de profesori în ultimii șapte ani și am făcut vreo 60 de conferințe, dintre care am moderat 58. La Cluj, de exemplu, în Sala Sporturilor, am avut 1.400 de profesori, la Iași 1.200, săli pline peste tot unde am fost. ”

Impactul conferințelor Superteach

Aceste conferințe se desfășoară după un anumit program și un anumit tipar, iar Dragoș Anastasiu a detaliat în cadrul podcastului. „Vin profesori, care și plătesc ceva. Eu m-am opus puternic la gratuități. Este vorba despre o suma de 50-100 de lei. Profesorii stau acolo o zi întreagă. Sâmbăta începe la ora 9:00, se termină la 16:30, sunt prezentări, în sensul mentalității deschise. Superteach este bazat pe o metodologie care vine din America, de la Institutul Arbinger, care este lider mondial în schimbare de mentalitate. A fost adus în România de Institutul Dezvoltării Personale, unde este și Cristina Gheorghe. Avem un modul special care se cheamă „Mentalitate deschisă în educație”.

Să vă dau mai întâi firul roșu. Avem conferințe, de acolo ne selectăm profesorii pentru cursurile de mentalitate deschisă, care durează trei zile. Acestea sunt gratuite. În mod normal costă, pe persoană, 1.000 de euro, cel puțin. Ele au fost făcute offline până a venit pandemia, după care și online. Dar preferăm să le facem offline. Pot să vă povestesc despre primul curs, care s-a ținut la mine în companie, într-o sală de conferințe. Era duminică, erau mai multe doamne profesor, și au venit cu lacrimi în ochi și m-au luat în brațe și mi-au spus: „Dragoș, nici nu știi ce ai făcut pentru noi”. Eu nu făcusem nimic pentru ele, adică nu este nici metodologia mea, nu plătisem eu ceva. Dar ideea este că este ceva life-changing. Însă, nu toată lumea face declicul în trei zile.

Deci avem conferințele, trainingurile și train of trainers. Și am avut și o școală pilot Superteach, finanțată de Dedeman. Am luat o școală din Constanța și am dus-o un an și jumătate către o școală cu mentalitate deschisă. Am făcut intervenții la nivelul profesor, elevi, părinți. Trebuie să faci acest triunghi al educației.

Cum devin profesorii facilitatori

Profesorii, pentru a devenit facilitatori, dau un examen. În acest sens, Dragoș Anastasiu a detaliat. „Ei trec prin cursul de bază, cel de trei zile, după care mai au un curs de două zile de train of trainers. Acestea sunt făcute de către Institutul Dezvoltării Personale. Apoi devin facilitatori certificați, după care pot să facă la rândul lor cursuri pentru alți profesori.

Pe ei nu-i costă nimic, pe noi ne costă în schimb. Trebuie să plătești inclusiv la acest Institut, dar facem acest lucru cu banii pe care antreprenorii îi pun la dispoziție.”

În cazul profesorilor care urmează aceste cursuri se produc anumite schimbări. „Mesajul nostru principal către profesori este că în fiecare copil există o măreție, iar profesorii au și vocația dar și obligația să descopere acea măreție din fiecare copil. Noi transmitem că acest tip de educație standardizată, te duci în fața clasei, turui lecția chiar și perfect și pleci acasă, nu poate să mai funcționeze. Și atunci cum trebuie să facem în așa fel încât să descoperim măreția din fiecare copil, împreună cu părinții, dar și cu copilul. Ceea ce vrem să transmitem profesorilor prin acest cursuri este următorul lucru: Tu nu poți să-i schimbi pe ceilalți, dar tu te poți schimba pe tine.”

Școala pilot și comunitățile

Dragoș Anastasiu a explicat pe larg și ce sunt aceste comunități de care a menționat anterior în cadrul podcastului. „Profesorii, ca să nu se simtă singuri, facem comunități locale, în orașe sau în județe, în care ei se întâlnesc o dată pe săptămână, online sau offline. Se duc la cafenea, îi punem în legătură cu oamenii de afaceri din zona respectivă ca să aibă unde să se întâlnească. Și această comunitate poate să crească pe măsură ce se fac cursuri. Îi facem să stea împreună ca să nu se simtă singur, despre asta sunt comunitățile.

Ultimul punct al discuției a fost școala pilot și tot ce a însemnat acest proiect. „Școala pilot a presupus că întreaga școala a trecut prin cursuri, s-au făcut cursuri cu profesorii care au vrut, cu părinții, cu copiii. Avem un modul care se cheamă „Mentalitatea deschisă în familie”. În momentul în care i-ai pus împreună, profesori-părinți, au început să se vadă între ei, au început să se înțeleagă. Au înțeles și celălalt punct de vedere. N-au mai fost dușmani, au fost echipe. După un an jumate, lucrurile s-au schimbat radical.”