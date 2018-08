Suma fabuloasă pe care o poate câștiga Simona Halep la începutul lui septembrie

Mai sunt doar câteva zile până la debutul US Open, unul dintre cele mai importante turnee de tenis din lume. Cap de serie numărul 1 graţie posturii de lider mondial, românca Simona Halep, şi-a anunţat prezenţa la acest turneu şi mulţi analişti o consideră potenţial câştigător pe tabloul feminin al competiţiei. Desigur, până la o eventuală câştigare a turneului american, Simona Halep are de luptat în meciuri grele cu nume importante, însă finalul US Open o poate face extrem de fericită. Asta pentru că, pe lângă cucerirea unui titlu dorit de orice jucător de tenis, ar putea intra în posesia unui premiu care, în 2018, este de nu mai puţin de 3,8 milioane de dolari. O sumă similară va încasa şi câştigătorul turneului masculin.

Premiul de 3,8 milioane de la US Open se poate adăuga câştigurilor totale de 27.003.715 dolari realizate de Simona Halep în întreaga sa carieră. Conform WTA, doar în acest an ea a câştigat 6.267.700 dolari. Sportiva din România a învins până acum în 450 de meciuri, pierzând doar 194. Ea are la activ 18 titluri în turnee WTA.