Veste bună pentru Simona Halep, la început de săptămână. Prima săptămână la Melbourne i-a adus nu doar calificarea în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem australian, ci și un avans în clasamentul mondial WTA.

Asfel, sportiva din România, a început turneul Australian Open pe locul patru în clasamentul WTA, a primit luni anunțul că a urcat pe poziția a doua.

Liderul clasamentului mondial feminin este în continuare australianca Ashleigh Barty, cu 8.017 puncte. Simona a urcat pe poziția a doua, acumulând 5.751 puncte, fiind urmată de cehoaica Karolina Pliskova, cu 5.290 puncte.

Simona Halep a ajuns în sferturile competiției după ce le-a învins pe Jennifer Brady, nr. 49 WTA, Harriet Dart, nr. 173 WTA, Yulia Putintseva, nr. 38 WTA și Elise Mertens, nr. 17 WTA.

Nu poate deveni lider

Celelalte meciuri din sferturi sunt Ashleigh Barty (Australia; 1 WTA) vs. Petra Kvitova (Cehia; 8 WTA), Sofia Kenin (SUA; 15 WTA) vs. Ons Jabeur (Tunisia; 78 WTA) și Garbine Muguruza (Spania; 31 WTA) vs. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia; 30 WTA).

În sferturile de finală de la Australian Open, Simona Halep se va întâlni cu jucătoarea din Estonia Anett Kontaveit (24 de ani, nr. 31 WTA), în noaptea de marți spre miercuri.

Trebuie precizat faptul că indiferent de rezultatul de la Australian Open, lider în clasamentul WTA va rămâne australianca Ashleigh Barthy, cea care a reuşit un sezon excepţional în 2019 şi speră la victorie pe teren propriu, la Melbourne.

Dar, datorită victoriei cu Elise Mertens, Simona Halep nu mai poate fi depăşită de Kiki Bertens în clasamentul WTA.

Olandeza putea trece de campioana noastră dacă Simo se oprea în optimi. În aceste condiţii, românca va rămâne pe locul 2 și după încheierea Australian Open.

Te-ar putea interesa și: