O evaluare a serviciilor secrete americane a scos la iveală un scenariu îngrijorător: Rusia ar putea lansa o nouă rachetă balistică, Oreșnik, împotriva Ucrainei în curând. Acest anunț a venit pe fondul unei creșteri rapide a tensiunilor în conflictul din estul Europei, unde forțele ruse au avansat în ultimele săptămâni.

Oficialii americani descriu racheta Oreșnik drept un tip experimental de armă cu rază intermediară, care poate călători între 500 și 5.500 de kilometri.

Racheta este bazată pe modelul RS-26 Rubezh, o rachetă balistică intercontinentală.

Rusia a folosit această armă pentru prima dată într-un atac asupra orașului ucrainean Dnipro pe 21 noiembrie.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat explozii masive luminând întunericul, lovind solul cu o rapiditate înfricoșătoare.

Just look at this, and say with a straight-face that this is something you have seen before.

