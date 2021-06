Stuart Damon, o legendă a televiziunii, a murit la 84 de ani. Avea probleme grave de sănătate

Stuart Damon a jucat rolul personajului din serialul „General Hospital” timp de 30 de ani. Fiul său, Chris, a explicat pentru ABC7 că tatăl său iubea să joace personajul respectiv și a apreciat întotdeauna rolul respectiv și acel loc de muncă.

„Era locul lui favorat. Era pasiunea lui”, a declarat fiul lui Stuart Damon, conform informațiilor transmise de thesun.co.uk

Suferea de insuficență renală

Stuart Damon avea 84 de ani în momentul când a murit, după o luptă îndelungată cu insuficiența renală. De asemenea, actorul era cunoscut și pentru rolurile pe care le-a jucat în serialele „Days of Our Lives”, „As the World Turns” și „Port Charles”.

Totodată, acesta a apărut și în pelicula „Cinderella”, în 1965, când l-a jucat pe Prinț. În urma tragicului deces, Deirdre Ottewill, soția în vârstă de 60 de ani, și cei doi fii ai săi. Amintim că acesta s-a născut în Brooklyn, New York, iar numele său de botez era Stuart Michael Zonis.