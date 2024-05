Sebastian Burduja a transmis că Strategia Energetică Naţională va intra în dezbatere publică în câteva zile. Este vorba despre un document deschis dialogului şi îmbunătăţirilor, spune ministrul Energiei.

Ministrul spune că documentul nu este complet în momentul de față. Astfel, este deschis dialogului şi îmbunătăţirilor.

Totodată, autoritățile corelează și cu ceea ce Comisia Europeană a transmis pe PNIESC (Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice).

Ministrul a spus și că au fost semnate investiţii în valoare de 12 miliarde de euro, până la acest moment, în sectorul energetic. Investițiile respective au fost acordate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNNR) şi prin Fondul de Modernizare.

El a vorbit și despre listarea Hidroelectrica, punctând că autoritățile se mândresc cu aceasta. Totodată, aceasta ajută Bursa de Valori Bucureşti și piaţa de capital din România foarte mult, spune el.

„Am făcut un calcul împreună cu colegii mei şi am semnat investiţii de peste 12 miliarde de euro. O mare parte sunt fonduri nerambursabile, care vin în sprijinul antreprenorilor, din PNRR, sau din Fondul pentru Modernizare. Mă bucur că împreună am reuşit să închidem multe aspecte sensibile din PNRR. E adevărat că munca noastră continuă şi sunt şi alte lucruri care necesită un efort în săptămânile şi lunile următoare, dar am demonstrat că se poate cu Investiţia 1, unde avem probabil peste 1.800 de megawaţi putere instalată finanţaţi.

Am demonstrat că se poate şi cu apelul din Investiţia pe hidrogen şi sperăm să contractăm toate cele 100 de milioane de euro. Am demonstrat că se poate cu apelul pentru baterii, pentru stocare, un prim test pentru ceea ce pregătim pentru Fondul pentru Modernizare şi toate aspectele care au ţinut de implementarea PNNR-ului şi de Ministerul Energiei. Aş face o menţiune specială pe listarea Hidroelectrica: o listare cu care ne mândrim şi care ajută Bursa de Valori Bucureşti, piaţa de capital din România foarte mult”, a mai spus ministrul.