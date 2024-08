Având în vedere campaniile și proiectele de top desfășurate, Ștefania Kadima a fost inclusă în Capital Top 100 Femei de Succes, ediția 2024.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an?

În cadrul agenției, lucrăm an de an la proiecte ambițioase și urmărim impactul fiecărei campanii pe care o lansăm. Astfel încât, să aducem rezultate optime, de multe ori peste așteptările și estimările inițiale.

Din acest punct de vedere, fiecare proiect este extrem de important și trăim foarte intens în fiecare etapă de pregătire, lansare și monitorizare a campaniilor noastre. Dacă ar fi să aleg dintre proiectele Republika din 2023 de care suntem foarte mândri ca echipa aș menționă:

Campania Împreună Redăm Strălucirea Grădinii Botanice – Campania care a adus Grădinii Botanice peste 130.000 de vizitatori iarna trecută, într-un sezon în care media de vizitatori este în general de aproximativ 10.000.

Programul de educare NIVEA SUN lansat vara trecută alături de Crucea Roșie este un alt proiect care a avut un impact pozitiv în rândul tinerilor și familiilor care au avut ocazia să învețe mai multe despre importanta protecției solare și modalități de alegere și folosire corectă a produselor potrivite fiecărui tip de piele.

Better Together with Logitech – campanie 360 care a fost implementată în mai multe țări din regiune pentru a promova performanța ridicată a ecosistemelor de periferice de la Logitech.

Vara Dacia Extreme – proiectul prin care am făcut echipă cu Dacia și colaboratorii de conținut pentru a arăta capabilitățile noilor modele Dacia Extreme atât în plina acțiune cât și în showroom-urile din țară.

Primul Pas Contează – În contextul în care statisticile la nivelul Uniunii Europene clasează tara noastră pe primele poziții atunci când vine vorba despre numărul accidentelor rutiere, campania „Primul Pas Contează " își propune să încurajeze pietonii români să aleagă trecerea regulamentara și în siguranță a străzii oriunde s-ar afla și oricât de grăbiți ar fi.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei?

Glumesc de multe ori că în advertising și comunicare avem în permanență oportunitatea de găsi soluții pentru tot felul de probleme și provocări. Dar nu ne plângem căci apele tulburi nasc marinari pricepuți. Pandemia și perioada de carantină a fost una dintre provocările cu care ne-am confruntat cu toții în ultimii ani, un moment cu un impact puternic medical, dar și emoțional, social și economic.

Nu pot spune că „am rezolvat” în vreun fel această mare provocare. Mai degrabă, am reușit să-i facem față și să ieșim cu bine din criză. Am navigat prin furtună fără pierderi majore că să păstrez analogia de la început. Iar lecția pe care am învățat-o este una veche. Cel mai important este cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă și conștientizarea faptului că sunt foarte multe lucruri în afara controlului nostru.

Care este rețeta succesului?

Cred că rețetă succesului diferă de la om la om în funcție de cum își definește fiecare succesul în propria viață. Pentru mine, succesul înseamnă să conteze în bine ceea ce facem ca echipa în cadrul proiectelor agenției. Să creștem de la an la an în competențe și expertiză, o dată cu rezultatele pe care le aducem clienților noștri. Ce m-a ajutat întotdeauna pe drumul acesta este determinarea, calmul și consecvența în muncă.

În plus, în cazul meu, partenerul potrivit de drum, a contat și contează cel mai mult. De altfel, studiile recente chiar arată că cea mai importantă decizie care ne impactează viață nu este nici locul în care ne mutăm, nici facultatea pe care o facem, nici profesia pe care ne-o alegem, ci partenerul de viață cu care decidem să pornim în călătorie.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Zilele mele sunt în general bogate în întâlniri, prezentări și ședințe de lucru. Așa că mă trezesc la ora 5:00 pentru că îmi place să–mi încep treburile în liniște deplină și cu un ritm cât mai calm. Mă ajuta să îmi pun ordine în gânduri și să folosesc 1-2 ore pentru lucruri de care mă bucur din plin: cafeaua de dimineața, cartea pe care o citesc, o plimbare rapidă, setarea priorităților pentru ziua respectivă.

Apoi, casa începe să capete alt ritm. Avem pregătirea pentru scoală și pentru birou, cu energie și agitație și planuri mari. La birou îmi setez cele mai importante întâlniri de status și calibrare proiecte în prima parte a zilei. Apoi, ne concentrăm pe a face lucrurile să se întâmple.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal?

Evoluția și dezvoltarea constantă atât a mea cât și a echipei, a parteneriatelor pe care le construim cu fiecare dintre clienții Republika, acestea sunt cele mai importante realizări profesionale. Iar pe plan personal, băieții mei care cresc. Mă surprind cu propriile planuri, proiecte și ambiții sunt cel mai mare motiv de bucurie și mândrie.

Aveți hobby- uri care ar putea fi evidențiate?

Cărțile și cititul sunt cea mai mare și veche pasiune. Mi-au fost totodată companioni valoroși de foarte mulți ani. Cititul este de altfel obiceiul care probabil a avut și are cel mai mare impact pozitiv asupra mea. Mersul cu bicicleta și plimbările lungi sunt nelipsite și ele din programul săptămânal. Iar de curând am început să învăț să tricotez. De altfel, înțeleg că „Knitting is the new Yoga” și adevărul este că am convingerea că se renaște un trend.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Să știi în primul rând să–ți creezi propria definiție a succesului. Să rămâi constant în efortul pe care îl depui să devii mai bun în ceea ce iubești să faci.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Sunt personajul principal și editorul propriei mele povești de viată. Cine nu a citit Donald Miller, ar trebui să-i dea o șansă.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Work hard & be kind and mazing things will happen!