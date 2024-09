Potrivit studiului, statul Hawaii are șoferii cu cel mai rău comportament la volan. 20% dintre respondenții hawaieni au recunoscut că au schimbat benzile sau au virat fără semnalizare.

Forbes Advisor și-a publicat concluziile luna trecută, analizând 19 comportamente „rele” la volan pentru a determina cât de comune sunt în anumite state.

Trecerea pe culoarea roșu a semaforului, mâncatul în timpul șofatului și trimiterea mesajelor text

Comportamentele „rele” au inclus trecerea pe culoarea roșu a semaforului, mâncatul în timpul șofatului și trimiterea mesajelor text la volan. Alte comportamente ”rele” au fost schimbarea benzii de mers fără semnalizare și „claxonarea/înjurăturile/ adresate altor șoferi”.

Studiul a luat în considerare și șoferii care au provocat accidente rutiere, au mers cu viteză într-o zonă în care se aflau școli și au condus sub influența alcoolului sau a drogurilor, scrie Fox News.

Sondajul a fost realizat cu ajutorul companiei de cercetare de piață Talker Research, iar cercetătorii au colectat date în perioada 24 iunie – 3 iulie. Cinci mii de americani au fost chestionați pentru studiu.

Fiecare participant avea cel puțin 18 ani și avea permis de conducere, iar marja de eroare a studiului este de ± 1,4 puncte, cu o încredere de 95%.

Potrivit studiului, s-a constatat că statul Hawaii are șoferii cu cel mai rău comportament la volan. 20% dintre respondenții hawaieni au recunoscut că au schimbat benzile sau au virat fără semnalizare. 13% dintre cei chestionați au recunoscut că au depășit limita de viteză cu 30 km pe oră sau mai mult.

„Aproape jumătate (47%) dintre șoferii din Hawaii au recunoscut că au condus cu viteză mai mare – cu mai puțin de 10 mph peste limită – în ultima lună”, a constatat sondajul.

Pe locul doi s-a situat statul Oregon, șoferii recunoscând că nu au respectat culoarea semaforului și au condus cu viteză în preajma școlilor. Aceste comportamente au fost găsite la 5%, respectiv 4% dintre respondenți.

Iată cum arată clasamentul realizat de Forbes Advisor:

50. Tennessee

49. Ohio

48. Pennsylvania

47. Florida

46. ​​Georgia

45. Arizona

44. Michigan

43. Delaware

42. Dakota de Sud

41. Carolina de Nord

40. Nevada

39. Rhode Island

38. Colorado

37. Statul Washington

36. Oklahoma

35. Iowa

34. New York

33. Indiana

32. Carolina de Sud

31. Maryland

30. Idaho

29. Illinois

28. California

27. Louisiana

26. Alabama

25. Texas

24. Nebraska

23. Missouri

22. Montana

21. Utah

20. Mississippi

19. Maine

18. New Jersey

17. Massachusetts

16. Wisconsin

15. Arkansas

14. Virginia

13. Kentucky

12. Minnesota

11. New Hampshire

10. Virginia de Vest

9. Kansas

8. Vermont

7. Connecticut

6. Dakota de Nord

5. Alaska

4. Wyoming

3. New Mexico

2. Oregon

1. Hawaii