Grecia trece printr-o perioadă dificilă, dominată de inundații puternice și furtuni intense. Acestea afectează mai ales centrul țării.

Aceste fenomene extreme vin după ce în august, o furtună a provocat moartea a 17 persoane și a făcut pagube materiale majore, potrivit AFP.

Volos, aflat în prezent în stare de urgență, este un oraș cu aproximativ 140.000 de locuitori. Decizia de a institui starea de urgență a fost luată după ce furtuna denumită „Elias” a inundat străzile orașului, transformându-le în adevărate râuri.

Furtuna Elias este a doua care a afectat Grecia în trei săptămâni. Ea a cauzat deja inundații pe insula Evia, situată în apropiere de Atena. De asemenea, satele din zona orașului Volos au fost evacuate din cauza inundațiilor.

Începutul lui septembrie a marcat centrul Greciei prin ploi devastatoare declanșate de furtuna denumită „Daniel”. Aceasta a provocat mai ales pagube în domeniul agricol. Numeroase culturi au fost distruse iar zeci de mii de animale au murit.

Miercuri, Ministrul Agriculturii, Lefteris Avgenakis, a declarat că echipele de intervenție au reușit să îndepărteze cu succes mai mult de 180.000 de cadavre de animale și păsări în urma inundațiilor. Printre culturile afectate se numără bumbacul, porumbul, grâul, merele și kiwi.

My goodness. Dangerous situation unfolding in Volos, Greece, one of the cities worst hit by Daniel just a few weeks ago, with numerous reports of flash flooding. An almost stationary severe thunderstorm associated with Storm Elias is currently sitting over the area. pic.twitter.com/vShCc2b55Z

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 27, 2023