Starea de alertă va expira în curând! Adio restricții și mască de protecție. Ce planuri au autoritățile?

Așadar, prima variantă luată în calcul de autorități face referință la obligativitatea măștii de protecție în spațiile publice deschise. Totuși, Executivul așteaptă motivarea deciziei Curții Constituționale de săptămâna trecută, când a decis că ordonanța care impune purtarea măștii în aer liber nu respectă legea fundamentală.

Mai mult, autoritățile se gândesc să păstreze totuși masca obligatorie în spațiile aglomerate, precum târgurile, piețele, stațiile mijloacelor de transport în comun. În prima săptămâna a lunii martie este așteptată și o decizie legată de starea de alertă, deoarece urmează să expire.

Ce spune Nicolae Ciucă despre relaxarea restricțiilor?

Amintim că premierul a anunțat la începutul ședinței de Guvern de miercuri că a discutat cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila despre noi măsuri de relaxare în următoarea perioadă.

„Am discutat şi am spus public că urmează să desfăşurăm o analiză după data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătăţii şi al celorlalte instituţii implicate. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de faţă, în ceea ce priveşte valul cinci, am intrat, e o linie descendentă. Am discutat cu domnul ministru Rafila, vom avea o analiză cât se poate de concretă și vom veni cu măsuri care să se preteze la nivelul situației”, a spus premierul.

Premierul a mai declarat că există multe așteptări din partea populației și, potrivit ministrului Sănătății, „există speranța ca tendința să fie în continuare descrescătoare ceea ce poate genera un alt set de măsuri pe care să-l avem în vedere la nivel guvernamental”.

„Ieri am avut peste 14.000 de infectări, avem peste 1000 de oameni la ATI, dar (…) există speranţa ca această tendinţă să fie descrescătoare, ceea ce poate să genereze un alt set de măsuri pe care să-l avem în vedere la nivel guvernamental”, a mai spus şeful Executivului.