Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, crede că România are șanse reale să intre în spațiul Schengen cu toate frontierele până la finalul anului 2024.

În prezent, Ministerul Afacerilor Interne din România nu mai are probleme de relaționare cu celelalte ministerele din Europa, nici măcar cu cel din Austria. Acum, există „o relație foarte bună” și cu ministrul Afacerilor Interne din Ungaria și sprijin din partea Comisiei Europene (CE).

România nu este singura țară care se află într-o asemenea situație, inclusiv Austria a intrat etapizat în spațiul Schengen. Totuși, în diplomația sau în politica internațională, nimeni nu garantează automat nimic.

Acest dosar are două etaje bine definite: unul tehnic, care incumbă Ministerului Afacerilor Interne și se concentrează exclusiv pe combaterea migrației ilegale, și unul politico-diplomatic, implicând nu doar Ministerul Afacerilor Interne, ci și alte instituții ale statului român.

Decizia finală va fi una politică și va depinde „foarte mult” de pozițiile unor guverne din Europa, la nivel de prim-miniștri. Din punctul lui de vedere, Predoiu spune că este importantă mișcarea pe toate palierele după luna septembrie pentru a promova pozițiile României și a fructifica munca depusă de Ministerul Afacerilor Interne.

„Piesele sunt pregătite pentru a câștiga această partidă, dar este necesar să se joace foarte atent, rapid și pe toate fronturile”, a avertizat el.

„Sunt șanse, pentru că am făcut un pas important anul trecut și acum suntem membru Schengen, e adevărat, nu cu toate frontierele, ori istoria Schengen arată că, odată intrat în spațiul Schengen cu una sau două dintre frontiere, niciodată un stat nu a fost amânat foarte mult. Nu e România singura țară, inclusiv Austria a intrat etapizat. Au fost și țări în situația noastră. Nu înseamnă că automat cineva îți garantează ceva în diplomația sau politica internațională.

Acest dosar are, dacă vreți, două etaje foarte bine definite. Este un etaj tehnic, care încumbă Ministerului Afacerilor Interne exclusiv combaterea migrației ilegale. Și noi aici ne-am făcut treaba și pe această treabă noi am construit succesul de anul trecut, am scăzut migrația ilegală cu 79% pe sensul de intrare, 80% pe sensul de ieșire. Toată lumea recunoaște, eurobarometru recunoaște că România este una dintre cele mai sigure țări din Europa în privința combaterii migrației ilegale. Acesta a fost un argument puternic și continuăm să ne concentrăm pe această chestiune.

Cel de-al doilea etaj este partea politico-diplomatică, în care este în primul rând implicat Ministerul Afacerilor Interne, prin contactele pe care le are, dar sunt implicate și alte instituții, Ministerul de Externe, guvernele prin șefii de guverne, ș.a.m.d.”, a declarat el, miercuri seară, în cadrul emisiunii TV „În fața națiunii” de pe Antena 3 CNN.