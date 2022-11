Spania va trimite noi avioane de luptă în România. Peste 100 de soldați spanioli vor participa la consolidarea Flancului estic al NATO

În cursul zilei de miercuri, 23 noiembrie, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat că angajamentul Spaniei cu privire la siguranța pe Flancul de Est al NATO este clar. De asemenea, oficialul spaniol a mai precizat că țara va trimite 130 de militari și 8 avioane pentru a desfășura operațiuni în Marea Neagră.

„Avem un element foarte clar pe Flancul estic în Europa, de aceea vom trimite 130 de militari şi opt avioane militare pentru a desfăşura operaţiuni în Marea Neagră. Aşadar, angajamentul Spaniei faţă de siguranţa pe Flancul estic NATO este clar şi este un angajament despre care am discutat cu domnul premier Ciucă, un angajament care include şi alte ţări precum Moldova, o ţară pe care am vizitat-o în iunie şi despre care am discutat pe larg, în special despre aderarea Moldovei în UE”, a declarat șeful Guvernului de la Madrid, în cadrul unei conferințe de presă comună cu omologul său român, Nicolae Ciucă.

Conferința a avut loc după o ședință a Guvernelor de la București și Madrid.

Nicolae Ciucă a mulțumit pentru decizia luată

De partea cealaltă, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a mulțumit omologului său spaniol pentru decizia luată cu privire la siguranța Flancului estic al NATO.

„Vă mulţumesc pentru decizia pe care aţi luat-o de a întări prezenţa forţelor armate spaniole pe Flancul de est. Este o decizie care reprezintă rezultatul summitului NATO găzduit la Madrid. Este rezultatul punerii în aplicare a noului concept strategic al NATO”, a fost mesajul premierului de la București.

Spania va trimite trupe și avioane de luptă F-18 în România în decembrie

Spania va trimite luna viitoare cel puțin 130 de soldați și opt avioane de luptă F-18 în România pentru a întări flancul estic al NATO, au declarat miercuri premierul spaniol Pedro Sanchez și omologul său român Nicolae Ciuca, arată Reuters.

Aliații NATO testează sistemul de apărare antiaeriană din România cu un atac simulat

Aliații NATO au desfășurat miercuri un exercițiu militar pentru a testa apărarea antiaeriană și antirachetă în România, la aproximativ o săptămână după ce o rachetă rătăcită s-a prăbușit în Polonia și a scos în evidență lacunele din scutul aerian al alianței.

Un sistem francez de apărare antiaeriană desfășurat în România a respins un atac simulat al unor avioane de vânătoare aliate, a anunțat Comandamentul aerian aliat al NATO de la Ramstein, în vestul Germaniei.

La exercițiu au participat avioane de luptă F-16 turcești, Eurofighter spaniole, avioane growler americane concepute pentru război electronic și avioane Rafale franceze care zboară de pe portavionul Charles de Gaulle, a adăugat acesta, scrie Reuters.