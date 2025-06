Vilnius devine astăzi, luni, gazda unei reuniuni de amploare, organizată de președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, înaintea summitului NATO de la Haga.

La eveniment vor participa liderii statelor din Europa de Est și din zona nordică a NATO, reuniți în cadrul formatului extins B-9. Între cei prezenți se află și președintele României, Nicușor Dan, aflat la prima apariție pe scena diplomatică internațională.

La summitul organizat în capitala lituaniană vor fi prezenți și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Evenimentul are loc într-un context geopolitic tensionat, iar temele abordate vor viza consolidarea apărării colective, pregătirile pentru summitul NATO de la Haga și sprijinul acordat Ucrainei.

A day of shared vision, trust and responsibility. 🇱🇹🇩🇪

Thank you, @Bundeskanzler, for this important step forward – a combat ready German brigade on our soil. It is a clear signal of solidarity and shared responsibility to secure NATO’s eastern flank.

All for one, one for all! pic.twitter.com/DVvMhEtCGu

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 22, 2025