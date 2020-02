În urma întâmplărilor care și-au pus amprenta asupra vieții sale, soțul Andreei Bălan, a pornit o campanie puternică împotriva violenței domestice.

„După atâția ani, simt fiecare lovitură în parte, n-a rămas neatinsă de mâinile tale criminale nicio parte din corpul meu de copil, care nu visa decât o familie fericită. Și, în loc de iubire, pumni și ură. Ură din frustrare că nu-ți puteai tu depăși limitele. Cum am putut eu să te iubesc, sperând la o familie cu tine, cum am putut să stau să-mi rupi oasele, să distrugi visele”, sunt cuvintele transmise de actor, într-un clip video, prin vocea actriței Monica Davidescu.

„Tatăl meu a fost destul de agresiv”

În ceea ce privește perioada copilăriei sale, George Burcea nu a „avut o viață prea frumoasă”. Potrivit declarațiilor sale, tatăl său a fost „destul de agresiv” i-ar acest lucru l-a afectat destul de mult.

„Eu, având un istoric în familie cu tatăl meu, părinții mei, care n-au avut o viață prea frumoasă, de fapt, mai mult mama, că tatăl a fost destul de agresiv, m-a afectat. Ca și copil, atunci, m-a afectat foarte mult. Când eram copil, am căutat de unde vin supărările mele, frustrările mele, fiind mai mare, am înțeles, am încercat să mă vindec și, odată cu vindecarea mea, am zis să fac un lucru bun și pentru cei din jur”, a povestit soțul Andreei Bălan pentru cancan.ro.

Actorul a vorbit și despre frații și suririle sale, care se pare că au fost afectați mult mai rău de comportamentul tatălui său, aceștia simțind mereu „panică, teroare și groază”.

„Din fericire pentru mine, violența domestică din familia noastră a fost imediat până să mă nasc eu. După care mama a luat hotărârea de a fugi, de a pleca, alături de toți copiii. Așa că, cel mai mult, violența domestică i-a afectat pe frații mei și pe surorile mele. Eu, în schimb, m-am mutat la bunica, la mama mamei mele, și acolo am văzut violența domestică. Acolo, da. Frații și surorile mele simțeau panică, teroare, groază, și lucrurile acestea se văd acum, la maturitate, când îi vezi cum au probleme, cum gândesc, cum se comportă”, a adăugat George Burcea.

