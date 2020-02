Actorul George Burcea, soțul Andreei Bălan, îl acuză pe tatăl său că era un om extrem de violent și că a ucis-o pe concubina sa. Acuzațiile l-au înfuriat pe Nelu Burcea care a rupt tăcerea și a vorbit despre fiul său și mama acestuia.

„George sa confirme ca de la trei saptamani, de cand a plecat de la Bucuresti, si pana la varsta de 18-20 ani, el nu a fost la mine, a fost la maica-sa. Daca el era un vizionar, un Iisus al Romaniei, sa-mi spuna mie cum vedea cand plangea maica-sa si el nu putea sa faca nimic. Domnule, e un mincinos notoriu! Sora si fratele lui s-ar putea sa iasa public si iese nasol pentru el. Eu m-am saturat de acest George Burcea care vrea sa faca niste influente pe ce, pe banii lu’ Balanca?”, a spus Nelu Burcea la România TV.

Soția sa a părăsit domiciuliul conjugal când George avea doar o lună de zile, mai spune Nelu Burcea.

„Cati ani avea cand eu stateam cu lama la gatul lu’ ma-sa? Si el, vizionarul, se uita in ochii lu’ maica-sa si vedea, incerca sa o ajute, despre ce vorbim? Vedem filme horror, sau ce? Cam cati ani avea, dom’ne? Avea o luna jumate, si el se uita in ochii maica-sii ca nu mai suporta cata bataie ii dadeam eu. El nu a spus niciodata unde sunt fratii lui, ce au facut fratii lui, unde a crescut si ce a facut. Maica-sa cand a lasat copiii si a plecat in Turcia, George nu a fost crescut de maica-sa, doar de bunici. Toate bataile si tot ce se intampla in acea casa erau facute de socrul meu. Socrul meu a fost un om foarte violent”, a mai spus tatăl actorului.

Ar fi încercat să divorțeze de mult timp de mama lui George dar aceasta nu a fost de găsit. După 30 de ani, abia luna viitoare se va pronunța divorțul.

„Pe cuvantul meu, nu va mint. Bine, nu e de blamat ca a plecat sa munceasca. Nu a plecat dom’ne sa munceasca. Dar ce sa faca? Dvs. nu va ganditi ce putea sa faca? George, fiul meu, imi pare rau ca e fiul meu, ca vorbeste asa de mine si o tine pe maica-sa in slavi de parca e o Sfanta Maria, nu spune realitatea. Dar sunt copiii, cei mai mari decat George, care stiu ce s-a intamplat. In casa aia se intamplau orori. Aducea barbati. Stiti ce imi spunea baiatul meu mai mare? Tati, ne inchidea in casa si spunea ca a venit nenea cu tirul. Nenea turc. Cristi, Oana, George si Adriana spuneau: ne inchidea in camera ca venea nenea turc. Pe bune? Vi se pare ca tot eu sunt ala nesimtit?”, a mai spus Nelu Burcea la România TV.

