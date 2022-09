George Burcea este revoltat de acuzațiile pe care fost soție, Andreea Bălan, i le aduce și a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare. Chiar dacă la început a ezitat să-i răspundă fostei soții, pentru că nu crede că este benefic pentru copii, actorul a decis să se apere.

El susține că Andreea Bălan vrea să obțină custodia exclusivă a copiilor, acesta fiind și motivul acuzațiilor pe care le face. De teamă să nu folosească aceste lucruri în procesul de divorț, Burcea a reacționat.

Nu voi răspunde atacurilor cu aceeași monedă

„De câteva zile mă gândesc dacă să reacționez public și nu doar în instanță la linșajul public inițiat de fosta soție. Probabil in anticiparea apelului ce urmează a fi judecat pentru procesul de divorț, consider cp mi s-a declarat război, dar nu voi da curs la așa ceva. Nu voi răspunde atacurilor cu aceeași monedă pentru că nu asta este soluția când singurul meu scop este bunăstarea copiilor. Cu toate acestea, mă voi apăra de fiecare dată când mama copiilor va încerca să mă denigreze public și să creeze o imagine falsă despre mine doar pentru a obține custodie exclusivă” a menționat George Burcea.

Actorul consideră că ambii părinții trebuie să contribuie la creșterea copiilor și îl întristează faptul că Andreea Bălan încearcă să-l priveze de acest lucru, în ciuda faptului că își iubește „cele două fetițe până la cer și înapoi”.

„Copiii au nevoie de ambii părinți pentru o dezvoltare armonioasă. Îmi iubesc cele două fetițe până la cer și înapoi și sunt sigur că și mama lor simte același lucru. Tocmai de aceea mă întristează enorm când văd cum încearcă să mă îndepărteze de ele, neluând în seamă faptul că distorsionarea realității și această „luptă” nu le va face decât rău și le va crea o suferință dificil de vindecat. Copiii nu ar trebui să fie armele pe care le folosești pentru a-ți hrăni orgoliul!”, a mai adăugat actorul.

Știe perfect că este doar o minciună

De asemenea, George Burcea spune că Andreea Bălan știe foarte bine că nu a fost beat și, de fapt, este doar o minciună „pentru a crea puțină vâlvă”.

„Mă tot întreb de câteva zile cum ar putea o mamă să își lase copiii pe mâna unui om care vine „beat” la ușa ei și face scandal? Oare o mamă care simte că puii ei sunt în pericol nu ar face orice îi stă în putință pentru a nu lăsa copiii în prezența unui om „beat” nici măcar o secundă? Dar, când știi perfect că acest lucru este doar o minciună, faci o postare pe internet (pentru a crea puțină vâlvă), apoi ieși liniștită la restaurant, nu suni nici măcar o dată să vezi ce fac copiii în prezența mea și apoi te arăți nemulțumită (tot pe internet) de faptul că fetițele nu au stat mai mult în vizită la tatăl „beat””, a mai spus George Burcea.

George Burcea a apelat la avocați

Actorul spune că împreună cu avocații a solicitat înregistrările video de la locuința Andreei Bălan care să demonstreze dacă era sau nu în stare de ebrietate atunci când a fost la fiicele sale.

„Am trimis notificare împreună cu avocații și am cerut să fie făcute publice „dovezile video”, având în vedere că toată casa dumneaei este împânzită de camere de luat vederi. Dar poate văzând și ea filmările, a realizat că minciuna are picioare scurte (având în vedere că ea nu era prezentă când am luat fetițele și nu a fost niciodată, singura interacțiune fiind de fiecare dată cu bunica fetelor).

Ar mai fi multe de zis, dar prefer să rezolv totul în instanță așa cum am făcut și până acum și așa cum am reușit să îmi obțin dreptul de a mă putea bucura de minunile vieții mele, Ella și Clara. Mama lor consideră că decizia judecătorilor de a oferi custodie comună este o înfrângere pentru ea, dar ce nu realizează este că această decizie este cel mai mare câștig pentru fetițe!” a conchis George Burcea într-o postare pe Facebook.