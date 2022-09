Proteste au izbucnit în Iran după ce o tânără a murit în urma reținerii sale de către poliția morală. Mahsa Amini a intrat în comă în timp ce se afla în arest la Teheran, după ce a fost arestată de ofițerii care aplicau regulile stricte ale țării privind hijab-ul.

Poliția a declarat că tânăra de 22 de ani a fost dusă la spital după ce ar fi suferit un atac de cord. Site-urile de știri pro-reformă au citat un unchi al tinerei care a declarat că aceasta nu avea antecedente de boli de inimă.

Președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a cerut ca acest caz să fie investigat cu „urgență și atenție specială”, a relatat presa de stat. Centrul pentru Drepturile Omului din Iran a declarat că tânăra își vizitase familia în capitală când a fost arestată marți pentru „presupusul hijab nepotrivit”.

„Familiei sale i s-a spus că a fost luată pentru „reeducare” și că va fi eliberată mai târziu în acea noapte”, a declarat organizația.

Se pare că ofițerii au găsit o greșeală în ceea ce privește hijab-ul, sau eșarfa ei, potrivit relatărilor de pe rețelele de socializare.

Vălul este obligatoriu pentru femeile din Iran încă de după Revoluția Islamică din 1979, iar membrii poliției morale aplică acest cod vestimentar strict.

În ultimele câteva luni, activiștii iranieni pentru drepturile omului au îndemnat femeile să își dea jos vălul în public, într-un act de sfidare. Gestul poate duce la arestarea femeilor pentru sfidarea codului vestimentar islamic.

După moartea tinerei, postările de pe rețelele de socializare au arătat protestatari care scandau „moarte dictatorului (Khamenei)”, în timp ce șoferii claxonau mașinile într-o piață din Teheran, în apropiere de spitalul în care a murit.

#BREAKING Mahsa Amini’s body has been transferred to her hometown Saqqez and is being prepared to be buried. A huge crowd of people have gathered at the cemetery, chanting „Death to Dictator” slogan, according to videos sent to @IranIntl . pic.twitter.com/vBNxaxIHaD

Vineri, poliția a declarat că nu a existat niciun act de violență față de ofițeri sau contact fizic între aceștia și tânăra în timp ce aceasta se afla în custodie.

De asemenea, poliția a distribuit imagini de pe camerele de supraveghere care par să o arate pe Mahsa Amini în interiorul unei secții de poliție, alături de alți deținuți.

La un moment dat, aceasta se ridică de pe un scaun, se duce să vorbească cu o altă femeie, apoi își ține capul cu ambele mâini, se împiedică de un scaun și se prăbușește.

Într-un alt clip, ea este văzută fiind transportată pe o targă.

Moartea tinerei de 22 de ani din Iran a atras atenția celebrităților, sportivilor și a altor personalități publice iraniene.

Fostul președinte pro-reformă Mohammad Khatami a declarat că modul în care s-a comportat poliția morală a fost un „dezastru”, în timp ce trimisul special al SUA pentru Iran, Robert Malley, a descris incidentul ca fiind „îngrozitor”. „Cei responsabili de moartea ei ar trebui să fie trași la răspundere”, a adăugat el.

Popularul fost jucător de fotbal Ali Karimi a scris pe Twitter că, în timp ce copiii unor oficiali de rang înalt părăsesc țara, „copiii noștri mor”.

Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.

The Handmaid’s Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022