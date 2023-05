Shaquil Barrett și-a pierdut fiica de doar doi ani

Doliu în lumea sportului! Shaquil Barrett, jucător al echipei de fotbal american Tampa Bay Buccaneers, este sfâșiat de durere, după ce, duminică, 30 aprilie 2023, fiica sa de doar 2 ani și-a pierdut viața.

Arrayah, mezina familiei, a căzut în piscina din curtea casei, duminică, în jurul orei locale 09:30. Fetița a fost transportată de urgență la un spital din Tampa, Florida, însă nu a mai putut fi salvată. Poliția Americană a deschis deja o anchetă în acest caz, însă moartea fetiței nu este considerată suspectă, relatează BBC.

„Gândurile şi rugăciunile noastre sunt alături de Shaq, Jordanna (soția sa) şi întreaga familie Barrett în aceste momente inimaginabil de dificile.

Deşi niciun cuvânt nu poate oferi un adevărat confort într-un moment ca acesta, le oferim sprijinul şi dragostea noastră în timp ce încep să proceseze această pierdere foarte profundă a iubitei lor Arrayah”, scrie într-un comunicat de presă emis de echipa Tampa Bay Buccaneers.

Shaquil Barrett are 30 de ani și mai are trei copii. Sportivul va intra, în curând, în al cincilea an de contract cu Tampa Bay Buccaneers, după ce şi-a petrecut primele patru sezoane ale carierei sale la Denver Broncos.

Doliu în lumea sportului! Un celebru pilot de raliuri s-a stins din viață la doar 33 de ani

Tot luna trecută, s-a aflat că pilotul de raliuri Craig Breen, considerat a fi cel mai bun pilot de raliuri din Irlanda, s-a stins din viață. Acesta a decedat pe data de 13 aprilie 2023, la doar 33 de ani, în urma unui accident de mașină. Nefericitul anunț a fost făcut de Motorsport Ireland.

Potrivit sursei citate anterior, Craig Breen și-a pierdut viața în urma unei accident care s-a produs în timp ce făcea un test premergător rundei Campionatului Mondial. Momentan, se știe doar că mașina în care se afla Craig Breen s-a ciocnit de un stâlp după ce a ieșit de pe șosea.

„Comunitatea irlandeză de motorsport este înmărmurită de această veste tragică. Craig a fost un pilot de clasă mondială și o persoană de clasă mondială. Familiei lui Craig, părinților săi Ray și Jackie, surorii sale Kellie, cumnatului Darragh și nepotului Bobbie, doresc să le transmit cele mai profunde condoleanțe, iar toate gândurile noastre rămân alături de copilotul lui Craig, James Fulton. Fie ca ei toți să găsească puterea și sprijinul de care au nevoie în aceste momente inimaginabil de tragice”, a transmis Aiden Harper, președintele Motorsport Ireland.

„Motorsport Ireland dorește să transmită cele mai profunde condoleanțe familiei și prietenilor pilotului din Campionatul Mondial de Raliuri, Craig Breen, care a fost rănit mortal în timpul unui accident petrecut astăzi, în timpul testelor premergătoare Raliului Croației. Craig Breen a fost un concurent model și nu a existat un avocat mai bun pentru motorsportul irlandez”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a Motorsport Ireland.