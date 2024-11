Doliu în lumea modei! Un supermodel britanic a murit subit

Doliu în lumea modei! Georgina Cooper, un supermodel britanic, considerată a fi o icoană a „Cool Britannia”, s-a stins din viață. Este vorba despre una dintre amicele lui Kate Moss. Frumoasa femeie a murit subit la doar 46 de ani pe o insulă din Grecia.

Georgina Cooper se afla pe Insula Kos. Era cazată la apartamentele hotelului Marianna, împreună cu soțul ei, când i s-a făcut brusc rău. Personalul hotelului a chemat urgent o ambulanță. Inițial, a fost dusă la spitalul principal al insulei grecești, dar starea ei era atât de gravă încât medicii au solicitat o ambulanță aeriană pentru a o transporta în Creta, unde există facilități mai bune. Personalul medical a transportat-o de urgență la terapie intensivă, unde a stat timp de cinci zile. După aceea, a deceda. A murit pe data de 21 octombrie 2024. Trupul ei a fost transportat cu avionul înapoi în Anglia săptămâna trecută.

Nume mari din industria frumuseții i-au adus un ultim omagiu. Printre cei care și-au luat rămas bun de la ea se numără Jade Parfitt, Erin O’Connor, Jodie Kidd și Helena Christensen. Pentru ei, ea a fost „o rază de lumină” ale cărei „realizări în industrie au fost uriașe”.

Despre Georgina Cooper

Georgina Cooper și-a început cariera de model la doar 13 ani, când mama ei a înscris-o la concursul național „Elite Look of The Year”, unde a obținut locul trei. Succesul obținut a propulsat-o rapid în industria modei, devenind una dintre cele mai cunoscute fețe ale podiumurilor internaționale. După nașterea fiului său, ea s-a retras treptat din modelling, dedicându-se industriei ospitalității.

Doliu la Hollywood! Tony Todd s-a stins din viață

Nici vedetele de pe covorul roșu nu sunt mai fericite. Nu de când a avut loc un alt doliu la Hollywood. Zilele trecute, Tony Todd, devenit faimos pentru rolul său din seria horror „Candyman”, a murit.

Actorul afro-american s-a stins din viață la doar 69 de ani din cauza naturale. A decedat la reședința sa din Los Angeles, California, SUA. Actorul afro-american a murit miercuri seara, 6 noiembrie 2024.

„Odihnește-te în pace, Tony Todd! Condoleanțe familiei și celor 2 copii ai săi. Acesta era un om cu care nu te jucai!! Oh, îmi amintesc când filmau Candyman în cartierele de blocuri… odihnească-se în pace. Nu pot să cred. A fost unul dintre cei mai buni actori malefici de culoare din industrie. Nu aș fi vrut să-l întâlnesc pe stradă. Noi, ca fani ai filmelor, îl vom duce dorul enorm”, au scris americanii pe rețelele sociale.

Despre Tony Todd

Tony Todd a debutat în cinematografie în anii ’80, remarcându-se inițial în filmul american „Platoon” (1986). Cu toate acestea, rolul care l-a făcut cunoscut a fost cel din serialul horror „Candyman”, unde a interpretat spiritul unui fost sclav american, ceea ce l-a consacrat drept unul dintre cei mai recunoscuți actori din genul horror.

În urmă cu trei ani, a avut o apariție în rebootul scris de Jordan Peele. Pe lângă rolurile în filmele americane, el a jucat și pe scenă, inclusiv în musicalul american „Aida pe Broadway”.