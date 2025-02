Doliu în lumea literaturii! Tom Robbins s-a stins din viață

Lumea literaturii este în doliu după pierderea romancierului american Tom Robbins, un maestru al fanteziei literare, al umorului delirant și al metaforelor halucinante. Autorul, ale cărui opere au fost comparate cu un „LSD literar” datorită personajelor sale excentrice și a influențelor puternice din contracultură, a încetat din viață duminică, la vârsta de 92 de ani.

Trista veste a fost anunțată de soția sa, Alexa Robbins, printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită.

„Iubitul meu Tom s-a stins din viață în liniște. A fost înconjurat de familia sa și de animalele sale fidele. De-a lungul acestor ultime capitole dificile, el a fost curajos, amuzant și dulce. Tom a fost îngrijit de cei dragi lui, de îngrijitorii devotați și de Hospice of the Northwest. Sunt recunoscătoare că Tom a trăit atât de mult. Avea un spirit veșnic tânăr. Oamenii credeau că este bătrânul meu. De fapt, el era copilul. Din cauza simțului său al jocului, nu a dorit o slujbă sumbră. A cerut ca oamenii să-și amintească de el citindu-i cărțile. Tom era devotat cititorilor săi, familiei, prietenilor, comunității și mie. Era atât de bun în a iubi oamenii. Cititorii lui simțeau că le vorbește direct. Primea zilnic scrisori de dragoste și încerca să răspundă la fiecare. Sunt recunoscătoare că am avut un soț atât de magnific. Îmi va fi dor de el pentru totdeauna. Tom a fost cel mai bun prieten și partener pe care l-aș fi putut cere. Am petrecut împreună 36 de ani frumoși și aventuroși. Dacă există un suflet pereche, el a fost al meu. Acum doi ani, La Conner a organizat o mare paradă în onoarea lui Tom. Acea sărbătoare a fost cea mai frumoasă comemorare pentru că el a fost acolo să se bucure de ea. Spiritul lui Tom va trăi în romanele sale, în muzeul nostru, în bibliotecă și în adăpostul de animale. Două programe de artă pentru copii au fost înființate în onoarea sa. Pe măsură ce îi gestionez romanele în viitor, voi continua să susțin valorile noastre comune. Mesajul său de speranță și ”bucurie în ciuda tuturor lucrurilor” este și mai valoros astăzi. Dacă deschideți unul dintre romanele sale, îl veți găsi tot acolo. Va râde, va dansa și va împărtăși înțelepciunea sa nebună. Vă mulțumim pentru că l-ați iubit atât de mult pe Tom. În onoarea sa, se pot face donații către Hospice of the Northwest, The Museum of Northwest Art, The La Conner Swinomish Library și SPOT Animal Rescue. ”Simțul umorului este superior oricărei religii inventate până acum.” ”Oamenii nu sunt niciodată perfecți, dar dragostea poate fi.””, a scris soția sa pe Facebook.

A sedus generații întregi de cititori

De-a lungul carierei sale, Robbins a sedus generații întregi de cititori, în special tinerii adepți ai mișcării hippie din anii ’70, prin scrieri care îmbinau spiritul ludic cu o profundă reflecție asupra libertății și a absurdului existențial. Așa cum el însuși scria în „Half Asleep in Frog Pajamas”, „mințile au fost făcute pentru a exploda”, iar cărțile sale exact asta au făcut – au detonat convențiile literare și au provocat imaginația cititorilor.

Printre cele mai îndrăgite lucrări ale sale se numără „Even Cowgirls Get the Blues”, „Another Roadside Attraction” și „Still Life With Woodpecker”. Robbins a populat paginile sale cu personaje memorabile, de la Sissy Hankshaw, autostopista cu un deget mare de 15 centimetri, până la Switters, agentul CIA pacifist îndrăgostit de o călugăriță, sau chiar o conservă de carne de porc și fasole animată, în „Skinny Legs and All”.

Deși nu a fost niciodată un favorit al criticilor literari, fiind adesea considerat excesiv și lipsit de structură narativă convențională, Robbins a fost iubit de publicul larg, în special de cititoarele care s-au regăsit în eroinele sale puternice și nonconformiste.