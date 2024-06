Liberalul George Tuță este noul primar al Sectorului 1, după ce a învins-o pe Clotilde Armand. El a explicat că nu a solicitat renumărarea voturilor deoarece a avut încredere în delegații săi din secția de votare.

Tuță a subliniat că locuitorii Sectorului 1 au dorit schimbarea. Noul edil a dezvăluit şi că centralizarea făcută de oamenii pe care PNL i-a avut la secţiile de vot arătau deja un avans de 480 de voturi luni dimineaţă.

Mai erau de numărat la acel moment doar voturi în 2 secţii şi rezultatul final nu se mai putea schimba. Clotilde Armand nu mai avea cum să recupereze diferenţă, a precizat George Tuță.

„Trebuie să ne raportăm la lege și la chestiuni factuale. Nu spun eu, nu o spune altcineva, o spune procesul-verbal al secției de vot respective. Este public, putem verifica, avem și noi o copie a acelui proces, care a plecat din secția de vot, în care vedem că doamna Armand avea trecut în dreptul domniei sale 390 de voturi, iar acum, pe site-ul Biroului Electoral Central, pe site-ul AEP-ului vedem procesul verbal cu 370 de voturi. (…)

Eu nu am cerut niciun fel de renumărare, pentru că eu am avut încredere și am în continuare încredere în oamenii pe care i-am trimis în secția de vot. Am discutat cu fiecare în parte, mi-au transmis câte voturi am obținut eu, câte voturi a obținut doamna Armand și, de aceea, la ora 08:00, luni dimineața, am făcut această centralizare.

Mai erau 2 secții care încă numărau buletinele de vot, dar eu atunci aveam un avans de 480 de voturi și orice s-ar fi întâmplat în cele 2 secții, pentru că știam cam în ce cartiere sunt, unde eu am făcut campanie și știam suportul pe care îl am din partea acelor oameni, mi-am dat seama că sunt câștigător, că diferența este suficient de mare încât doamna Armand nu poate recupera această diferență”, a explicat noul primar al Sectorului 1 pentru B1TV.