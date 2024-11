Diana Şoşoacă pune condiții pentru susținerea lui Călin Georgescu

Preşedintele Partidului S.O.S. România, eurodeputatul Diana Şoşoacă, a declarat, în cadrul unei întâlniri electorale la Focşani, că formaţiunea sa îl va susţine pe candidatul independent Călin Georgescu în turul doi al alegerilor prezidenţiale doar dacă acesta va sprijini partidul să obţină majoritatea în Parlament şi o va numi pe ea prim-ministru.

Diana Şoşoacă a explicat că situaţia politică actuală obligă electoratul să aleagă „răul cel mai mic” între cei doi candidaţi rămaşi în cursă, însă susţinerea sa pentru Călin Georgescu este condiţionată de un angajament clar din partea acestuia.

Ea a subliniat că sprijinul S.O.S. România va depinde de sprijinul lui Georgescu pentru ca partidul să ocupe o poziţie majoritară în Parlament şi pentru a o instala pe ea în funcţia de prim-ministru.

„Dacă Partidul S.O.S. România îl va vota pe Călin Georgescu, plus tot românii naţionalişti, care fie nu i-au dat votul, fie şi l-au anulat, şi care ar fi votat cu mine la prezidenţiale, ar ieşi Călin Georgescu. (…) Domnule Georgescu, dacă veţi susţine parlamentul format din S.O.S. România, atunci şi noi vă vom ajuta să ajungeţi preşedinte”, a declarat Şoşoacă.

Ea a menţionat că nu are încredere în Călin Georgescu, dar consideră că nu există o alternativă viabilă la acesta în turul doi. În cazul în care Elena Lasconi ar câştiga alegerile prezidenţiale, Şoşoacă a avertizat că ar urma „prăpăd”.

Rezerve față de Georgescu

Diana Şoşoacă a fost deschisă în privinţa rezervelor sale faţă de Călin Georgescu, spunând că „nu, nu am încredere în Călin Georgescu. Dar nu am alternativă”.

Ea a subliniat că scopul său principal este să menţină un control printr-o contrapondere politică, adică un parlament dominat de Partidul S.O.S. România şi un guvern condus de ea.

„Să pot să contrabalansez cu Parlamentul care poate opri anumite … Poate nu o fi cu intenţie. Poate s-o fi schimbat. Dar poate are derapaje, poate are greşeli. Să pot să i le controlez cu Parlamentul şi mai ales cu guvernul, cu prim-ministru”, a adăugat liderul S.O.S. România.

Diana Şoşoacă a făcut aceste declaraţii la Focşani, unde a participat la lansarea unei cărţi a candidatului Partidului S.O.S. România pentru Camera Deputaţilor, Verginia Vedinaş.