Vineri, pe 12 ianuarie, Sorin Grindeanu a vorbit despre protestele transportatorilor și fermierilor. Reacția sa a venit la scurt timp după ce premierul Marcel Ciolacu a terminat întâlnirea cu reprezentanții manifestanților.

Ministrul Transporturilor s-a arătat nedumerit că s-a ajuns direct la proteste. N-au fost cereri de negociere în prealabil la minister. Nici Grindeanu, nici colegii săi nu au fost contactaţi de reprezentanţii transportatorilor.

„Știu că au fost reprezentanți ai celor care protestează. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să fi fost înainte, nu după acțiunea de protest. Eu nu am avut cereri la minister. Dar să începi direct cu acțiuni din astea, e cel puțin ciudat.

Toată lumea în această țară trebuie să respectăm legea. Eu cred că atunci când vrei să fii ascultat și respectat, trebuie să respecți cadrul legal. Eu am întrebat colegii dacă am fost contactați și mi s-a spus că nu. Am contactat o parte dintre asociații, și ei erau mirați că s-a ajuns la acțiuni radicale.

RCA și vămile nu țin de Ministerul Transporturilor. Nu putem să nu facem cântăriri, nu cred că nu putem să nu plătim rovinietă.

Nu înțeleg de ce nu se vrea GPS pe camioane. Eu vă spun că vor fi cântare în vămi, le vom moderniza. La cântărire se pierd 40-50 de secunde.

Am făcut față în Portul Constanța la afluxul mare de mărfuri. Nu intră camionagii în față, în port. Dacă s-a întâmplat așa ceva, să mi se semnalizeze.

Este o manipulare ce se întâmplă. Se fac greșeli”, a declarat ministrul Transporturilor la Digi24.