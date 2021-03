Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că până în prezent, la nivel naţional, au fost făcute doar 5.000 de teste rapide pentru Covid în şcoli, iar unii părinţi s-au poziţionat împotriva testelor antigen rapide.

”Din ultima raportare a Ministerului Sănătăţii reiese că au fost utilizate aproape 5.000 de teste din 1.500.000 de teste. Infim. Teste antigen rapide. Sigur că aceste cazuri de elevi depistaţi pozitiv sunt urmare a unei testări PCR, testare care s-a făcut fie de către DSP, fie în funcţie de opţiunea părinţilor prin entităţi private. Sunt rezultatele unor testări PCR. Testarea antigen rapidă în şcoli a mers foarte prost”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24, marţi seară.

Părinții nu sunt de acord cu testarea rapidă

Sorin Cîmpeanu a mai precizat că nu există suficient personal medical în şcoli, să facă aceste teste, dar şi că unii părinţi nu sunt de acord cu testarea rapidă antigen existentă în unităţile de învăţământ.

”În mod clar, nu a existat personal medical, nu a existat disponibilitate probabil atât de mare din partea personalului medical existent, acolo unde există. Am spus-o de fiecare dată, mai puţin de una din cinci şcoli au cabinete medicale şcolare. Şi de asemenea, aceste teste antigen rapide au fost considerate de unii prăinţi invazive şi de aceea soluţia unor teste rapide non invazive pe bază de salivă, cred că sunt o soluţie mult mai bună, acceptată de părinţi pe de-o parte şi pe de altă parte nu necesită personal medical pentru administrare. Ele pot fi şi autoadministrate. Vedem şi cazurile din şcolile din Franţa, Austria şi alte state. Testarea rapidă non invazivă cred că este o soluţie bună”, a declarat Sorin Cîmpeanu, transmite news.ro

”Acum nu există aceste teste non invazive, sunt doar acele teste cu beţişorul care… Eu cred că am făcut vreo 50 de astfel de teste, dar e o alegere personaă care trebuie respectată. Şi eu dacă aş fi avut copil de 7-8 ani, poate aş fi avut rezerve faţă de testarea acesta. Pot să înşeleg reticienţa unor părinţi vizavi de testarea în acest fel”, a declarat ministrul Educaţiei.