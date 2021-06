Sorin Cîmpeanu susține că Legea Educației prevede inclusiv preluare creșelor în sistemul educațional începând cu luna septembrie, însă pentru a face acest lucru, este nevoie de buget aferent alocat la rectificare, costurile estimate pentru ultimele patru luni ale acestui an fiind de 150 de milioane de lei.

În acest context, ministrul susține că în următoarea perioada va vedea dacă sistemul este pregătit pentru o astfel de schimbare.

“Legea Educaţiei Naţionale prevede preluarea creşelor în sistemul de educaţie începând cu luna septembrie a acestui an. În creşele din Româna, în momentul de faţă, avem 22.000 de copii, avem 4% din copiii de această vârstă care au la dispoziţie servicii în creşe. (…) Vom vedea dacă suntem pregătiţi, dacă se prorogă sau dacă nu se prorogă preluarea creşelor în sistemul de educaţie de la autorităţile locale. Atunci când se preiau aceste creşe, spre exemplu, la un cost standard definit de 15.000 de lei un copil în creşă, faţă de 7.400 de lei, spre exemplu, un copil în grădiniţă, ar fi vorba de un buget considerabil.

E drept, doar pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie. Pentru ca Ministerul Educaţiei să poată să preia creşele din septembrie, va trebui să aibă şi bugetul aferent la rectificare, în plus. Dacă vom creşte de la 22.000 de elevi la 30.000, înseamnă 30.000 ori 15.000, 450 de milioane, având în vedere că sunt doar 4 luni din 12, sunt doar 150 de milioane, anul acesta. Dar anul viitor vor fi 600 de milioane”, a explicat ministrul, la B1 TV.

Ministerului Educației promite 110 creșe noi

Totodată, Sorin Cîmpeanu a mai subliniat faptul că Ministerul Educaţiei este dator să asigure resursa umană din creşe, astfel că a cerut clase noi de educatori puericultori. El a mai adăugat faptul că statul este cel care finanțează, deci are dreptul să definează nevoia și să solicite acest lucru.

“Ministerul Educaţiei este dator, într-adevăr, cu asigurarea resursei umane. Începând încă de anul acesta, am solicitat imperativ să fie formaţi educatori puericultori. Existau clase care funcţionau, una da, una nu, sau clase care funcţionau pe jumătate. Nu, am spus, începând de anul acesta, în fiecare şcoală de profil se va forma o clasă de educatori puericultori. Statul finanţează, statul are dreptul să îşi definească nevoia şi să solicite acest lucru”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește construcția de noi creșe prin PNRR, Cîmpeanu a menționat că în primă fază s-a dorit construcția de 140 de noi creșe, iar bugetul va fi gestionat de Ministerul Educației.

El a mai adăugat că după ultimele negocieri vor exista în final 110, însă este vorba despre creșe prietenoase cu mediul, lucru care crește automat costurile, micșorând astfel numărul creșelor.

“Prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, am început prin a dori construcţia a 140 de creşe noi, din bugetul pe care îl va gestiona Ministerul Educaţiei, pentru că este sub tutela “România educată”, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării, care va realiza construcţia acestor creşe, va realiza şi proiectele – şi apreciez foarte mult determinarea şi eficienţa Ministerului Dezvoltării, pentru că avem aceste proiecte de creşe.

Nu vor fi 140, după ultimele negocieri, vor fi doar 110. Vor fi doar 110 pentru că sunt condiţii impuse pentru a avea componenta de verde, pentru a fi prietenoase cu mediul toate, lucruri care cresc costul unitar. Crescând costul unitar, sigur că micşorezi numărul creşelor”, a mai spus ministrul Educaţiei.