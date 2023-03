Hai, Sorana! Este strigătul care va răzbate din piepturile a milioane de români diseară, când sportiva noastră o va întâlni, după ora 22 (live pe Digi Sport 2), pe cehoaica Petra Kvitova, în ceea ce ar putea însemna pentru Sorana Cîrstea nu doar intrarea în finala turneului de la Miami, ci și pătrunderea definitivă și irevocabilă în galeria marilor noastre tenismene!

Înaintea partidei, Sorana și-a făcut o autocaracterizare, în exclusivitate pentru Digi Sport, după ce a fost întrebată care este diferența dintre Sorana din 2013, când a jucat finală la Toronto, cu Serena Williams, scor 2-6, 0-6, și cea de acum, semifinalistă la Miami.

Sorana Cîrstea: Sunt completă!

”Sunt o jucătoare mult mai bună acum, completă. Sunt mult mai bine din punct de vedere fizic. Plus că mentalul diferă. Sunt mult mai matură acum, am mai multă liniște, am o altă viziune asupra lucrurilor.

Sunt o jucătoare mult mai bună și mă bucur că mă pot autodepăși mereu. Înseamnă mult pentru mine”, a declarat sportiva.

De partea cealaltă, adversara din semifinale nu este o necunoscută pentru Sorana Cîrstea. Cele două sunt cunoștințe vechi, ele întâlnindu-se în 10 meciuri oficiale, iar scorul este, acum, 6-4 pentru pentru Kvitova.

Jucătoarea din Cehia a folosit cuvinte superbe când a vorbit despre Sorana Cîrstea și duelul din semifinale.

Rîbakina așteaptă verdictul celei de-a doua semifinale

„E plăcut să joc împotriva Soranei Cîrstea, o jucătoare care se află şi ea în formă, ca şi mine. Am dat bătălii frumoase de-a lungul timpului şi ne-am pregătit împreună înainte de turneu. Mi se pare remacabil că altcineva de peste 30 de ani joacă atât de bine şi sunt fericită că va fi un duel al senioarelor.

Sunt bucuroasă pentru Sorana, pentru cum joacă, e într-o formă excepţională. Va fi extrem de plăcut să o înfrunt din nou”, a spus Petra Kvitova, conform wtatennis.com.

În altă ordine de idei, celălalt loc din finală a fost deja adjudecat de sportiva kazahă Elena Rîbakina, care s-a impus în semifinală cu scorul de 7-6 (3), 6-4, într-o oră şi 51 de minute în fața americancei Jessica Pegula.

Sorana Cîrstea a ajuns în semifinalele WTA Miami după ce a trecut de a doua clasată din ierarhia mondială, Aryna Sabalenka, pe care a învins-o în două seturi, 6-4, 6-4.