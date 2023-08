În urmă cu aproape o lună, Loredana Atănăsoaie și-a ucis cea mai bună prietenă, pe Alina Ciobanu. Ulterior, i-a pus trupul neînsuflețit într-o valiză, pe care a abandonat-o într-un parc din Mangalia. De atunci, familia ei a fost ținta multor comentarii negative, în special pe internet.

Loredana provine dintr-o familie numeroasă, ea având două surori și doi frați. Cu toate acestea, nimeni nu a răspuns, până în prezent, valului de ură îndreptat asupra lor după cele întâmplate. Acum însă, una dintre surorile asasinei, Claudia Elena, le-a transmis un mesaj celor care, potrivit ei, vorbesc despre familia ei în necunoștință de cauză.

Inițial, ea a răspuns mai multor comentarii agresive, în care familia ei este făcută „psihopată“ și în care se spune că toți au crescut un monstru.

„Dacă ai cunoaște cazul, nu ai mai comenta cu judecățile adresate familiei mele“ sau „Șterge imaginea că nu cunoști cazul“, a spus Claudia Elena, făcând referire la un print screen cu Loredana în Parcul Tosca din Mangalia, după ce a lăsat cadavrul Alinei, relatează Focus Press.

Claudia Elena a spus că nu îi ia apărarea surorii sale, însă fiind sora ei, simte empatie pentru ea. Cât despre Alina, fata ucisă, a afirmat că a cunoscut-o personal și sigur nu merita să i se întâmple așa ceva.

Încă o dată spun, fiindu-mi sora personală, cât și fiică pentru a mea mamă, normal că avem speranța la o schimbare sau ajutor, dar nu suntem nici egoiste, pedeapsa trebuiește desăvârșită. Altminteri, viața Alinei și fapta comisă împotriva ei, cât și familiei ei ar fi în zadar, deoarece, adevărat vă spun, am cunoscut această fată personal și, cu sinceritate și părere de rău, nu merita așa ceva.”, a scris sora Loredanei.

Evident, ea fiindu-mi soră, am mai multă empatie și simț de părere de rău pentru ea, deoarece cu toții am rămas șocați de nelegiuirea pe a comis-o. Evident, nu era un îngeraș, cum nici eu, pe de altă parte, nu sunt, facem prostioare, năzbâtii, ca majoritatea ființelor umane, cred eu, dar punctul în care această întâmplare a degajat, a rămas cu mult peste surprinderea noastră.

„De când am decis în a răspunde acestor răutăcioși pe Internet, n-am menționat o dată numele surorii mele, cât nici nu i-am luat vreodată apărarea pentru faptele comise. Mama mea, ca și oricare altă ființă dătătoare de viață, are și va avea mereu dragoste pentru proprii copii, sperând schimbarea lor, tocmai de aceea a apelat la un nou avocat pentru reducerea sentinței. Eu sunt de părere că fapta Loredanei trebuie pedepsită și trebuie să se ia măsuri în legătura cu asta.

Claudia Elena a menționat, totodată, că oamenii nu cunosc detalii despre abuzurile din familia lor, iar oamenii i-au interpretat greșit spusele.

„Cât legat și de comentariile răutăcioase de le-am adresat unora, sunt om și, fiind om, m-am săturat să fiu întrebată zilnic despre acest subiect și fiind obligată să dau explicații familiei, cât și prietenilor dragi, din pricina răutății voastre pe Internet. La fel cum dvs. ați menționat, după ce v-ați documentat bine, referitor la abuzurile din familia noastră, menționate de noul avocat, încât presa a ignorat total aceste afirmații și le-a catalogat ca și strategii, la fel și lumea interpretează total diferit spusele mele pe Internet.

Când am spus și menționat în comentarii să tăceți, fiindcă nu știți care este povestea, nu m-am referit la cazul crimei, ci la aceste detalii referitoare la noi ca și familie și judecățile voastre spuse pe Internet ne afectează viața de zi cu zi, pentru o faptă pe care nici nu am comis-o, dar evident că sunt mulți dintre voi cărora gândirea este doar dramă și scandal și scopul vostru este doar să faceți rău întrucât aveți ochi, dar nu puteți vedea răul de îl faceți familiei noastre, la general, pentru faptele Loredanei, cât și urechi, dar nu puteți auzi suferința de care am avut parte toată viața, cât și acest eveniment total de nedescris.”, a scris ea.