Loredana Atănăsoaie, tânăra de 18 ani care și-a ucis cea mai bună prietenă într-un hotel din Mangalia, a fost adusă la Institutul de Medicină Legală din Constanța, pentru a fi supusă unei expertize psihiatrice. Anchetatorii le-au solicitat evaluatorilor întocmirea unui raport în care să arate dacă adolescenta a avut discernământ în momentul în care a comis teribila faptă.

Procurorii susțin că, până acum, Loredana nu ar fi arătat că regretă ce a făcut.

De asemenea, tânăra din Vaslui prezintă mai multe leziuni pe corp. Acum, anchetatorii încearcă să afle dacă și le-a provocat singură sau le-a căpătat în urma conflictului cu victima.

În urmă cu o mai bine de o săptămână, Loredana și-a ucis cea mai bună prietenă, pe Alina Ciobanu, în camera în care locuiau împreună. După aceea, i-a pus trupul într-o valiză, pe care a abandonat-o ulterior într-un parc din Mangalia. La audieri, a recunoscut că o cunoștea pe victimă din clasa întâi, și de-a lungul timpului au avut mai multe divergențe.

„Am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după am înjunghiat-o. (…) Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a spus Loredana în fața anchetatorilor, recunoscând că în seara crimei, se certase din nou cu Alina.