Sondaj INSCOP. Sondajul a arătat că secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, se află, în prezent, în topul preferințelor românilor pentru alegerile prezidențiale. Românii și-ar dori ca acesta să fie candidat independent. Geoană este urmat îndeaproape de Marcel Ciolacu, candidat PSD-PNL. În spatele actualului premier sunt George Simion, Elena Lasconi şi Diana Şoşoacă.

Șeful INSCOP remarcă un rezultat surprinzător. Candidatul Elena Lasconi l-ar depăși pe Cătălin Drulă, deși ar atrage doar o treime din voturile USR.

Un procent de 27.7% dintre alegători ar opta pentru Mircea Geoană (candidat independent). Pe de altă parte, Marcel Ciolacu (PSD și PNL) ar primi 21.8% dintre voturi. Aceștia doi sunt urmați de George Simion (AUR, 18.9%). Elena Lasconi (USR, 12.1%) vine din urmă. Pe ultimele locuri îi amintim pe Diana Şoşoacă (SOS România, 10.5%, Dacian Cioloş (REPER, 4.3%). Totodată, Kelemen Hunor (UDMR) ar primi 3.1% dintre voturi. 1.6% dintre cei intervievați și-ar dori să voteze cu un alt candidat.

Dintre respondenți, doar 54.3% au declarat că vor merge sigur la vot în 2024.

În ceea ce privește preferințele votanților împărțiți pe susținătorii anumitor partide politice, situația este la fel de surprinzătoare.

Votanţii PSD l-ar vota în primul rând pe Marcel Ciolacu, însă o treime l-ar alege pe Mircea Geoană (independent, 33,5). Doar 5.6% dintre alegătorii PSD l-ar vota pe liderul AUR.

Votanţii PNL l-ar susține în primul rând pe Marcel Ciolacu (PSD şi PNL), în timp ce pe locul doi ar fi tot Mircea Geoană (independent, 24.1%). Ar urma Elena Lasconi, George Simion (AUR), Diana Şoşoacă (SOS România), (sub 5 procente).

Votanţii AUR l-ar vota într-un procent de 67.2% pe George Simion. Diana Şoşoacă (SOS) ar fi opțiunea lor numărul 2 (13.9%), iar Mircea Geoană ar avea locul 3.

Votanţii USR ar prefera-o pe Elena Lasconi în proporție de 32.9%. Pe locul doi ar fi Dacian Cioloş (REPER, 24.7%), și Mircea Geoană (independent, 22.4%).

79% dintre români consideră că o femeie în funcția de președinte al României ar fi o idee bună și ar vota în această direcție. Totodată, 17.5% cred că aceasta este o idee proastă. Sondajul INSCOP scoate la iveală și faptul că 65% dintre români vor ca viitorul președinte să fie o personalitate independentă politic.

„Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research cu foarte puţin timp înainte de o serie de evenimente politice, precum decizia PNL de nu candida pe liste comune cu PSD sau conflictul USR-Elena Lasconi, care au implicaţii asupra competiţiei pentru alegerile prezidenţiale. Cu toate acestea, rezultatele la întrebarea privind intenţia de vot pentru alegerile prezidenţiale rămân relevante chiar şi în formula în care a fost aplicată.

Spre deosebire de sondajul precedent, în care am testat candidaturi separate ale PSD şi PNL la alegerile prezidenţiale, în sondajul de luna acesata am efectuat două modificări: am testat un candidat comun PSD-PNL în persoana premierului Marcel Ciolacu, respectiv am testat-o pe Elena Lasconi drept candidat USR în locul lui Cătălin Drulă. Datele arată că într-un asemenea scenariu, pe primele două locuri se situează Mircea Geoană (independent) şi Marcel Ciolacu (susţinut de PSD şi PNL).

În lipsa unui candidat propriu, doar o treime dintre votanţii PNL ar opta pentru candidatul comun provenit din PSD. De asemenea, Elena Lasconi ar obţine un scor mult mai mare decât Cătălin Drulă, însă ar atrage doar o treime din voturile alegătorilor USR. Mircea Geoană se clasează pe primul loc colectând foarte multe voturi din categorii diverse: votanţii PSD, votanţii PNL, votanţii USR, votanţii nehotărâţi şi cei care nu se prezintă la alegerile parlamentare, dar ar participa la cele prezidenţiale”, a explică directorul INSCOP Research Remus Ştefureac, potrivit news.ro.