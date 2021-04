SUA, Regatul Unit și UE au blocat efectiv țările sărace să acceseze vaccinuri COVID-19 la prețuri accesibile, scrie Truthout.org.

Propunerea prezentată de India și Africa de Sud, de a se renunța la Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), ar fi dus la eliminarea brevetelor, pentru a extinde semnificativ producția globală de vaccinuri.

Peste 100 de țări au susținut propunerea înainte ca aceasta să fie blocată în martie. La jumătatea acestei luni, zeci de laureați ai premiului Nobel și foști șefi de stat și de guvern au trimis o scrisoare deschisă președintelui Joe Biden, cerîndu-i să sprijine derogarea. În ciuda presiunii, SUA nu a făcut nicio promisiune înainte de următoarea reuniune a OMC, din 22 aprilie.

Este doar ultimul cui bătut în sicriul echității vaccinului. Doar 10 țări au achiziționat până acum 75% din vaccinuri. O hartă a lansării globale a vaccinurilor demonstrează clar că accesul la vaccinuri este paralel cu inegalitatea economică.

În timp ce inițiativa COVAX își propune să furnizeze vaccinarea pentru cel puțin 20% din populația unei țări participante, diferența este prea costisitoare pentru multe țări.

Stocurile limitate și scurtcircuitele din aprovizionare înseamnă că mai puțin de 2% din furnizarea globală de vaccinuri COVID-19 au ajuns în țările africane. Banca Mondială estimează că va fi nevoie de 12 miliarde de dolari pentru ca acest continent să vaccineze cît mai mult și să întrerupă transmiterea virusului.

Cercetările arată că până la vaccinarea unei populații critice, toate țările rămân susceptibile la izbucnirea de noi focare și mutații ale virusului.

Un studiu recent estimează că așa numitul „naționalismul vaccinului” ar putea costa țările bogate până la 4,5 trilioane de dolari.

Studiul explică relațiile comerciale și de rețea internațională de producție, arătând că economiile relativ deschise vor pierde până la 3,9 la sută din PIB dacă partenerii lor comerciali nu pot avea acces la vaccinuri. Iar întrebarea care se pune este de ce, dacă accesul global la vaccinuri este în interesul lor, SUA, Marea Britanie și UE au încercat să prevină acest lucru.

În ziua în care SUA bloca derogarea TRIPS la OMC, președintele Biden declara: „Știm ce trebuie să facem pentru a învinge acest virus”.

Criticile asupra structurii de guvernanță a OMC arată că SUA și Europa au o putere de decizie disproporționată în rândul statelor membre ale OMC. Acest lucru a condus la politici neoliberale, care creează o diferență tot mai mare între țările bogate și cele sărace.

În plus, producătorii farmaceutici, cum ar fi Pharmaceutical Research and Manufacturers of America(PhRMA), au cheltuit milioane, făcând lobby pentru a ucide propunerea la OMC.

Sursă foto: Dreamstime