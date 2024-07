Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a discutat recent, în cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN, despre inițiativele legislative și tehnice recente privind testarea șoferilor pentru consumul de droguri.

Despescu a subliniat faptul că s-au făcut eforturi semnificative pentru:

În declarațiile sale, Bogdan Despescu a menționat că MAI a investit semnificativ în creșterea capacității de testare a Poliției Române. Numărul aparatelor de testare a fost crescut substanțial, ajungând la 800 de unități. Dintre acestea, 45 sunt distribuite doar în județul Constanța, comparativ cu cele 15 existente în toamna anului trecut.

„Cred că este de datoria noastră să prezentăm toată imaginea, după toamna anului trecut. La momentul respectiv, cetățenii, opinia publică, dumneavoastră, presa, ați cerut, pe de o parte, intensificarea activităților de testare și scoaterea din trafic a celor care încalcă regulile de circulație. În același timp, creșterea capacității de testare la nivelul Poliției Române și instrumente legislative care să oblige polițistul din stradă să testeze persoanele și să nu fie la îndemâna lui, să existe niște criterii cu un trecut infracțional sau contravențional vizavi de conducătorul auto, astfel încât să nu avem cazuri gen 2 Mai.

Am dat drumul la o dezbatere, care a avut la bază documentarea în 24 de state în Uniunea Europeană. Ne-am inspirat de la alte țări. Vă punem la dispoziție toate aceste reglementări care există în cele 24 de state. Am venit cu o investiție majoră și am ajuns la 800 de aparate de testare. 45 de aparate sunt numai în județul Constanța, când toamna trecută erau 15. Iată că noi ne-am asumat ceva și am ajuns unde suntem astăzi”, a spus Bogdan Despescu, în direct la Antena 3 CNN.