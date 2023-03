Începând cu toamna trecută, Irisha i-a obișnuit pe telespectatori cu aparițiile în fiecare duminică dimineața la matinalul Neatza cu Răzvan și Dani, însă în ultima perioadă nu a mai apărut la TV.

Irina Ceban a argumentat de ce a renunțat la televiziune. ,,Acest job îmi ocupa mult timp”

Prin intermediul unui interviu, Irina Ceban, pe numele ei real, pe care cred că mulți nu îl știu, a explicat de ce a fost nevoită să renunțe la acest proiect de televiziune. Principala cauză o reprezenta programul de la Antena 1. Nu mai avea suficient timp pentru a se ocupa și de alte lucruri din viața sa.

“Am plecat pentru că mi se suprapunea programul de la Antena 1 cu mai multe proiecte. Așa că nu mai puteam merge și la filmările de acolo. Fac styling pentru diverse videoclipuri, lucrez cu diverși artiști și cu reviste de specialitate. Și atunci, pentru că acest job îmi ocupa mult timp, am fost nevoită să renunț la ceva… Și am renunțat la emisiune”, a afirmat Irisha.

Aceasta s-a ocupat de ținutele unor artiști români pentru videoclipurile pe care le-au filmat.

“E mult spus am renunțat, nu am renunțat la TV, doar că am luat o pauză. Recent l-am îmbrăcat pentru trei videoclipuri pe Emilian, am lucrat cu Nicoleta Nucă, cu Radu Ștefan Bănică junior. Pot spune că am fost la Bravo ai stil și asta mă califică în acest domeniu. În plus, am făcut o școală de styling, tot aici în România, dar și una în Statele Unite ale Americii”, a mai adăugat Irisha.

Irisha are planuri mari și în legătură cu muzica

Irisha are planuri mărețe și pe partea muzicală. Vedeta a înregistrat recent o piesă pe care o va lansa în viitorul apropiat. În urma renunțării colaborării cu Antena 1, artista are un program la fel de încărcat, dar totuși are timp și pentru ea.

“Mai am timp și pentru mine, e arogant să zici că nu ai timp. Dar dacă te trezești de dimineață și-ți faci programul bine, reușești de toate”, a precizat Irisha.

Artista a mers singură la evenimentul de lansare al filmului John Wick 4, în care Keanu Reeves are rolul principal. Aceasta ar fi foarte încântată să-l cunoască pe actor și a dezvăluit ce ar face dacă acest lucru s-ar întâmpla asta.

“Am venit la filmul cu Keanu Reeves și dacă ar fi să-l întâlnesc în metrou, căci am auzit că merge des cu un astfel de mijloc de transport, l-aș întreba care a fost cea mai grea parte a drumului parcurs până aici. Și dacă m-ar ivita la o cafea aș ieși cu el, măcar aș avea o discuție constructivă cu el, să-mi dea niște sfaturi. Și sunt singură, de aia mi-aș permite să ies cu el”, a menționat cântăreața.