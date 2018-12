Șoc în televiziune! Cu ce se ocupă Mirela Vaida, după ce a rămas fără emisiune la Antena1

Mirela Vaida îşi petrece acum mai mult timp cu familia, alături de copiii ei . Vedeta este însărcinată în 6 luni.

Viitoarea mămică speră să revină pe micul ecran în curând, pentru că întotdeauna a fost încântată de job-ul pe care îl are.

“Eu nu mai am emisiune de vreo lună. Iniţial am avut acel şoc de a rămâne din activitate în neactivitate. Vreau să spun că am o viaţă foarte plină şi foarte activă. Copiii îmi ocupă tot timpul. Fac mult mai multe lucruri pe care înainte nici nu le făceam. Copiii sunt încântaţi că mă găsesc acasă, după ce se întorc de la grădiniţă sau vin să-i iau de la grădiniţă”, a declarat Mirela Vaida pentru Antena Stars.

Vedeta a confirmat informaţiile din presă. Mirela Vaida a mulţumit publicului şi a spus că speră că va reveni pe micul ecran cu noi proiecte care i se vor potrivi şi vor fi de succes. Fosta prezentatoare este însărcinată cu cel de-al treilea copil, iar pentru siguranţa bebeluşului, aceasta a luat decizia de a se retrage şi din show-ul ‘Mamma Mia’.

„Asa este! Proiectul Totul pentru dragoste’ (in varianta modificata) se termina vineri. Televiziunea inseamna experiente, riscuri, cautari, incercari si, de cele mai multe ori, reusite!! Am avut experienta de a prezenta emisiuni diverse, de la Revelioanele La Hanu Mirelei’, reality-show-ul Mireasa pentru fiul meu’ pana la emisiuni grele ca si continut afectiv si de ancheta sociala, precum Acces Direct’! Cu toate am fost, de cele mai multe ori, lideri de piata! Insa am si experienta esecului! Asta nu ma face mai slaba! ☺️ Dimpotriva! Am trecut prin toate starile si prin foarte multe formate si am inteles ce mi se potriveste si ce nu ma reprezinta! Experienta si satisfactiile mele in televiziune sunt ale mele si nu mi le poate lua nimeni!! Va multumesc ca mi-ati fost alaturi neconditionat! Ne vom vedea anul viitor, sper, cu formate mult mai performante si mai potrivite mie! Pana atunci va voi tine la curent cu tot ce e frumos si palpitant in viata mea, pe blogul personal www.mirelavaida.ro. Va multumesc, inca o data, pentru ca mi-ati daruit cele mai frumoase satisfactii profesionale din ultimii ani! ”, a fost mesajul transmis de Mirela Vaida, citat de Viva.