Slănina românească va deveni un lux în acest an, chiar și în perioada sărbătorilor de iarnă. Ministrul Agriculturii Petre Daea spune că efectivele de porci sunt din ce în ce mai mici și va fi nevoie ca statul să caute alte surse de hrană pentru populație. Acesta a mers din nou în mijlocul fermierilor, la un târg pentru fermele de familie. Agricultorii i-au pus tot felul de întrebări și i-au oferit cadouri, însă Daea s-a arătat nemulțumit de felul în care sunt îngrijite animalele.

Carnea de porc, un lux din cauza pestei porcine

Din ce în ce mai multe ferme se închid din cauza creșterii constante a numărului de cazuri de pestă porcină. În județul Timiș vor fi sacrificați 40.000 de porci după descoperirea unui singur caz, în urmă cu o zi.

„În România, nu putem să scăpăm de ea. Din nefericire, ne-a costat, ne costă și ne va costa acest virus. Pe de o parte se reduc efectivele de animale. Noi la Ministerul Agriculturii după 3 ani de zile de așteptare, iată că am dat drumul la la actele normative care se susține reproducția. Tot timpul sub presiunea și sub teama aceasta, ceea se întâmplă în momentul în care nu avem leac pentru acest virus. Apar aceste reduceri de efective şi te îndrepți spre alte surse de asigurare a hranei populației”, a declarat Daea.

Slănina, sănătate pură!

Medicii spun despre slănină că este extrem de sănătoasă. Deși majoritatea oamenilor o evită din cauza grăsimii, aceasta are beneficii neașteptate pentru corpul nostru. Nutriționiștii chiar recomandă consumul de slănină în detrimentul mezelurilor, care pot fi extrem de nocive pentru sănătatea noastră. Este un bun medicament în zilele reci și consumată cu moderație, ajută la scăderea colesterolului.

Nutriționiștii spun că slănina de porc conține acizi grași Omega 3. Crește imunitatea și are beneficii cardiace. Singura condiție este să fie consumată în cantități mici.

„Slănina este o formă de ajutor contra colesterolului rău. Are în compoziţie mineralul numit seleniu, nu face decât să ridice rata metabolică, rata metabolică fiind viteza cu care organismul nostru procesează nutrienţii”, spune medicul dietetician Ionuț Ignat.

Porția maximă recomandată de nutriționiști este de 80 de grame pe zi.