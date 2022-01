Cezar Osiceanu precizează că în momentul de față marea majoritate a alimentelor sunt sintetice, iar lumea nu știe exact ce mănâncă. În acest context, el îi invită pe cei interesați să învețe să prepare singuri un aliment recomandat în această perioadă.

Este vorba despre slănina afumată cu brânză pe care și nutriționistul Mihaela Bilic o recomandă, precizând că este ”o sursă de grăsime sănătoasă”, de mare ajutor pentru zilele cu temperaturi scăzute.

„Acum este la modă tot ce este virtual sau cel puțin nenatural. Tot ce vedem, simțim, mâncam, trăim este nenatural, sintetic, imaginar. Așa că m-am gândit să îmi fac și eu o stână virtuală pentru început, mai ales că, în lumea reală am cea mai mare canișă din lume de câini ciobănești românești mioritic.

Am reușit reomologarea națională și omologarea internațională a raselor de câini ciobănești românești mioritic și carpatin, am prezentat mioriticul pentru prima oară în chinologia națională, europeană și mondiala la un campionat canin european și la unul mondial. Deci ca orice cioban sadea, acum am oi și alte animale virtuale toate la stana mea tot virtuală, unde vă invităm să preparăm un deliciu culinar unde vedetă este slănina afumată. Aveți aici rețeta”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.

În ceea ce privește rețeta, Cezar Osiceanu precizează că persoanele care doresc să o prepare vor avea nevoie de toate ingredientele următoare:

Rețeta pentru slănina afumată cu brânză

1. Mălai pentru o mămăligă pripită

2. Codițe de ciuperci tăiate în 4 pe lung

3. 200 gr de slăninuța afumată tăiată subțire

4. Un ardei iute roșu și unul verde tăiați rondele subțiri

5. 2 ouă

6. 200 gr de brânză telemea de oaie grasă și untoasă

În ceea ce privește modul de preparare, potrivit acestuia, este nevoie de o muncă concomitentă și rapidă, astfel încât să fie obținut preparatul dorit.

Astfel, se pune apa în ceaun la fiert pentru mămăligă, iar până aceasta fierbe se pune în tigaie să se călească, codițele de ciuperci, împreună cu slăninuța și, la final, rondelele de ardei iute. În momentul în care mămăliga este gata, aceasta se răstoarnă peste conținutul tigăii noastre și se amestecă ușor.

Deasupra se pune brânza și se acoperă tigaia cu un capac, la foc potrivit, astfel încât brânză să se topească ușor. În altă tigaie se pune o altă felie de brânză să se topească ușor, iar deasupra se pun cele două ouă.

Cezar Osiceanu precizează că într-un alt castron de pământ adaugă mămăliga cu ciuperci, slăninuța afumată, rondele de ardei și telemea topită, iar deasupra prepartului se pun ouăle ochiuri.

”O pălincuță de prună merge la fix pe lângă castronul nostru, nu-i așa? Și acum poftiți la masă în stâna mea virtuală”, a transmis pilotul Cezar Osiceanu pentru DC News.