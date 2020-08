Lukaşenko, a anunţat luni că nu vor avea loc noi alegeri prezidenţiale, în pofida cererilor opoziţiei şi a protestelor antiguvernamentale din întreaga ţară, informează Reuters, care citează agenţia de presă BelTA.

„Nu ar trebui niciodată să vă aşteptaţi să fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi alegeri)”, a spus liderul belarus în faţa lucrătorilor de la uzina de automobile din Minsk (MAZ), unde a sosit cu elicopterul pentru a se adresa greviştilor.

Este a noua zi consecutivă de proteste în Belarus. Astăzi, 17 august a avut loc una dintre cele mai ample manifestații, iar la îndemnul opoziției a fost instaurată o grevă generală. Muncitorii au ieșit în stradă, iar televiziunile de stat au lăsat platourile goale.

La grevă s-au alăturat întreprinderi din toată țara. Protestele au începute în data de 9 august, zi în care a fost publicat sondajul oficial realizat la ieşirea de la urne, care îl credita pe Lukașenko drept președinte, iar oamenii au fost nemulțumiți de rezultat.

Lukashenko, clearly angry and frustrated, to workers this morning: “Thank you. I’ve said everything. You may continue shouting ‘resign.’” pic.twitter.com/emJ5DFDqsj

— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 17, 2020