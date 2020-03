Comportamentul unora dintre concetăţenii noştri în această perioadă este greu de caracterizat. O maşină care transporta produse dezinfectante pentru spitalele din Lugoj şi Hunedoara a fost prădată de hoţi pe drum.

“Am făcut comandă la o firma din Ilfov să ne aducă dezinfectant. Am comandat 115 litri și am văzut că nu mai ajunge. Am dat telefoane la firma de la care am comandat, apoi la firma de curierat și în cele din urma am aflat că dezinfectantul a dispărut pe drum. Firma de la care am comandat a spus că ne dau cantitatea cerută, dar să trimitem noi pe cineva să o ridice. Acum e cineva pe drum să ridice cantitatea de dezinfectant”, spune Erwin Floroni, managerul Spitalului Municipal Lugoj.

Maşina avea şi dezinfectant pentru un spital din judeţul Hunedoara, şi acela fiind acum de negăsit, scrie realitatea.net.

Nelu Tătaru: Am putea lua măsura punerii acestor transporturi sub escortă



Managerul Spitalului din Lugoj spune că nu știe pe raza cărui județ a dispărut dezinfectantul. El mai spune că firma de curierat ar fi trebuit să sesizeze Poliția, pentru că prejudiciul este al acestei firme.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Nelu Tătaru a comentat această situaţie revoltătoare pentru Realitatea Plus.

“Suntem într-o stare de urgență. Nu trebuie să ajungem la această disperare, să atacăm mașinile cu dezinfectant. Faptul că lumea e disperată sau că e panică, trebuie temperat. În acest moment avem distribuitorii și modul în care se vor aproviziona, se face aprovizionarea zi de zi”, a declarat Nelu Tătaru.

“Dacă situația o va impune vom lua și măsura punerii acestor transporturi sub escortă. Ne aflăm într-o situație de urgență în care se pot lua măsuri radicale dacă situația o impune. Cred că nu trebuie să ajungem la această disperare încât să atacăm de acum înainte camioanele”, a mai precizat oficialul.

Citește și: