Nu totul este roz în Statele Unite, scrie un român stabilit în America pe pagina sa de Facebook.

Tot mai mulţi americani ajung să trăiască în maşină! Casele sunt şi de două ori mai scumpe, chiriile cresc şi ele

Mircea Goia trăieşte în Phoenix, Arizona. “De multe ori am auzit de treaba asta în America, “să trăieşti în maşină”. Dar în anul ăsta am văzut-o cu ochii mei”, scrie el pe pagina de socializare.

“În anul care a trecut, numărul americanilor care trăiesc în maşinile lor a crescut cu 46%. O cauză poate fi şi faptul că aceşti americani nu-şi mai permit să plateasca fie chirie, fie să-şi cumpere o casă”, mai spune acesta. Bărbatul explică şi care sunt motivele care au dus la o creştere masivă a preţurilor la locuinţe în SUA, oraşul Phoenix fiind printre cele fruntaşe la acest capitol la nivelul Statelor Unite.

“O casă mai mult decat decentă, care acum câţiva ani poate costa în jur de $350,000, acum o iei la preţ aproape dublu, o treime din creşterea asta întâmplându-se în ultimul an”, mai scrie Mircea Goia.

Postarea integrală despre situaţia din Statele Unite

“De peste 1 an de zile pe strada mea o femeie de varsta mijlocie traieste in masina. De multe ori am auzit de treaba asta in America, „sa traiesti in masina”. Dar in anul asta am vazut-o cu ochii mei. Ziua nu o vad dar cand se lasa seara (dupa 8) apare ea cu masina (un Jeep). Cateodata sta afara sub un pom, inainte de inserare, si citeste carti. In masina se mai uita la telefon sau tableta inainte de a dormi (seara e inca destul de cald in Arizona asa ca motorul merge ca sa aiba aer conditionat). Vad asta pentru ca odata la doua zile trec pe langa masina ei cand alerg in jurul cartierului. Strada mea e linistita si sigura, de aia probabl alege sa parcheze aici.

Oare care o fi povestea ei, de ce a ajuns asa, are nevoie de ajutor?…cateodata imi vine sa o abordez si sa o intreb dar nu indraznesc.

In anul care a trecut numarul americanilor care traiesc in masinile lor a crescut cu 46%. O cauza poate fi si faptul ca acesti americani nu-si mai permit sa plateasca fie chirie fie sa-si cumpere o casa (in zona mea, Phoenix, pretul caselor a crescut si creste cu cel mai mare procent din toata America in ultimul an – 3.1% pe luna…chiriile au inceput sa urce si ele, Phoenix fiind orasul cu cea mai rapida crestere a populatiei din America).

Multe case aici sunt cumparate cu cash fie de altii care se muta din state mai scumpe gen California (unde isi vand casele si vin cu cash), fie de firme de investitii (care au acest cash). Iar cei care traiesc deja aici si vor sa-si cumpere o casa sunt de multe ori invinsi in licitatii pentru ca vanzatorii prefera pe cei care platesc cash si peste pretul de vanzare (nu e anormal ca o casa care e listata cu un pret initial de sa zicem $450,000 sa fie vanduta cu peste $500,000 cash). Cateodata vad case unde se platesc si peste $100,000 in plus fata de pretul de listare, avand peste zece oferte in medie.

Paradoxal, asta s-a intamplat in ultimul an, in timpul pandemiei. Lumea sta acasa mai mult, lucreaza de acasa mai mult iar asta inseamna o camera dedicata muncii, adica o casa mai mare. Altii care traiesc in state mai scumpe si au inceput sa lucreze de acasa si-au dat seama ca pot trai in state mai ieftine lucrand la acelasi job, economisind in acest fel bani.

De asemenea, faptul ca guvernul a scazut rata dobanzilor la imprumuturi pentru cumparat case la nivele foarte joase (sub 3%) a pus gaz pe foc lumea facand imprumuturi sa cumpere. Faptul ca pretul cherestelii, materialul principal de constructie a caselor in America, a crescut de vreo 300% ori (pandemia a provocat o scadere a productiei) nu a ajutat.

Asta a dus la o scumpire a spatiului locativ in toata America dar zona Phoenix-Arizona ia cireasa de pe tort. O casa mai mult decat decenta care acum cativa ani poate costa in jur de $350,000 acum o iei la pret aproape dublu, o treime din cresterea asta intamplandu-se in ultimul an.

Unii prevad ca odata cu cresterea dobanzii, care se va intampla mai devreme sau mai tarziu, pretul caselor se va stabilizeza sau chiar sa scada. Dar cine stie cand va fi asta, anul asta sigur nu.

Intre timp, poate voi mai vedea si alti americani traind in masina parcand pe strada mea…desi nu stiu cat de legal e sa faca asta (multe orase interzic celor care traiesc in masina sa parcheze in anumite spatii si strazi).”

Sursa foto: Dreamstime