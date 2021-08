CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, este de părere că o variantă a coronavirusului care să fie rezistentă la vaccinuri este doar o problemă de timp.

Într-un intervenţie la Fox News, şeful gigantului farmaceutic a declarat că o astfel de variantă a SARS-CoV-2 este foarte posibil să apară într-o zi, însă dă asigurări că Pfizer este gata să producă un nou vaccin pentru o astfel de variantă într-un interval de doar 3 luni.

“De fiecare dată când apare o variantă în lume, oamenii de ştiinţă o cercetează. Fac asta pentru a vedea dacă această variantă poate evita protecţia oferită de vaccinul nostru. Nu am identificat încă una, dar credem că este probabil să apară într-o bună zi. (…)

Am construit un proces care, în termen de 95 de zile din ziua în care identificăm o variantă ca fiind o variantă de îngrijorare, vom putea avea un vaccin împotriva acesteia”, a declarat Albert Bourla pentru emisiunea America’s Newsroom, difuzată de Fox News.

Experții în boli infecțioase și oficialii din domeniul sănătății publice din Statele Unite au reiterat de luni de zile că extinderea acoperirii vaccinale în rândul populației, atât în SUA, cât și în străinătate, va reduce posibilitatea ca virusul să sufere mutaţii pe viitor.

În prezent, datele CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA) indică faptul că 62,5% dintre adulţii americani sunt complet vaccinaţi împotriva COVID-19, iar un procent de 73,1% a primit o doză de vaccin.

Dr. Anthony Fauci spunea şi el că autorizarea definitivă primită săptămâna aceasta de către vaccinul Pfizer-BioNTech din partea FDA (Food and Drug Administration – organismul american de reglementare a alimentelor şi medicamentelor) va creşte, cel mai probabl, rata de vaccinare. Sondajele indică faptul că circa 30% dintre americanii care erau reticenţi cu privire la vaccinare se vor răzgândi acum, în urmă deciziei FDA.

