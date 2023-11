Așadar, Mircea Fechet a spus la finalul ședinței de joi a Executivului că Guvernul a aprobat completarea cadrului legal pentru a putea începe Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) în ziua de de 30 noiembrie.

Potrivit ministrului, românii vor putea „să contribuie la viitoarea ţară a reciclării pe care vrem să o clădim”. Totodată, îşi vor putea duce ambalajele goale la orice magazin din România pentru a putea recupera garanţia acestora.

Ministrul Mediului spune că a avut, aproape zilnic, întâlniri cu producătorii şi retailerii pentru a putea fi definitivat acest cadru legislativ.

Astfel, mai sunt 28 de zile până când SGR va intra în funcţiune, iar autoritățile sunt 100% pregătite, potrivit ministrului.

„Atunci când, pe 14 septembrie, de la acest pupitru am anunţat că nu vom amâna din nou sistemul de garanţie-returnare, am promis că mă voi întâlni, ori de câte ori este nevoie cu toţi actorii impactaţi de acest sistem, de atunci am avut întâlniri aproape zilnice cu producătorii, cu retailerii, cu producătorii de echipamente, de servicii publice. Ne-am aşezat la masă şi am definitivat cadrul legislativ pe care astăzi l-am adoptat în şedinţă de Guvern. Putem spune că mai avem 28 de zile până când SGR va intra în funcţiune şi suntem 100% pregătiţi”, a mai spus Fechet.