Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat joi o direcție nouă și ambițioasă pentru Sistemul Garanție-Returnare (SGR), propunând integrarea ambalajului reutilizabil ca a patra categorie oficială în cadrul acestui sistem.

”SGR e un model de succes pe care suntem datori să-l păstrăm, dar mai mult decât atât suntem datori să-l îmbunătăţim. Şi aici, bineînţeles, că se naşte întrebarea ce se întâmplă în viitor, ce ne aşteaptă, ce provocări noi urmează să avem, pentru că un lucru e cert. Sistemul de garanţie-returnare este astăzi pe un drum fără întoarcere. Indiferent cine va fi ministru, la Mediu, la Economie, indiferent ce se va întâmpla din punct de vedere politic, sistemul de garanţie-returnare nu poate fi deraiat de la parcursul pe care astăzi îl are. Consider că a dobândit deja o inerţie suficient de mare şi o dimensiune apreciabilă, cât să nu mai poată fi oprit”, a declarat ministrul, în cadrul unei conferinţe.

Într-o declarație susținută în cadrul unei conferințe, ministrul Mircea Fechet a subliniat că SGR a ajuns la un nivel de maturitate ce permite extinderea și rafinarea mecanismului existent, începând cu ambalajele din sticlă.

Ministrul a evidențiat faptul că SGR-ul funcționează astăzi pe o traiectorie ireversibilă, având deja o amploare și o inerție care nu mai pot fi oprite, indiferent de schimbările politice sau instituționale. Acesta a subliniat că întrebarea relevantă în prezent nu mai este dacă sistemul va continua, ci cum poate fi perfecționat.

”M-aş bucura să pun pe agenda publică un subiect nou. Este legat de ambalajul reutilizabil, într-o primă fază doar pentru sticlă, pentru că n-aş vrea să discutăm despre altceva. Eu cred că a venit momentul şi trebuie să mărturisesc că am mai încercat să fac discuţia asta, în urmă cu un an şi jumătate, când, după lungii discuţii, am ajuns la concluzia că exista riscul să complicăm prea mult sistemul într-un moment în care lucrurile oricum nu erau suficient de clare, dar cred că astăzi SGR-ul a ajuns la o maturitate suficientă cât să vorbim despre a patra categorie de ambalaje, respectiv ambalajul reutilizabil”, a anunţat ministrul Mediului.

Fechet a reluat o idee mai veche, propusă inițial în urmă cu un an și jumătate, privind introducerea ambalajului reutilizabil – o idee care, la acea vreme, a fost amânată din cauza riscurilor de complicare a sistemului.

De data aceasta, el susține că momentul este potrivit pentru reluarea acestei discuții, cel puțin în ceea ce privește ambalajele din sticlă pentru băuturi precum apa sau berea.

În termen de una-două săptămâni, Ministerul Mediului ar putea lansa în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern care va oficializa această inițiativă. Ambalajele reutilizabile vor beneficia, cel mai probabil, de o garanție similară cu celelalte tipuri din sistem. De asemenea, unele echipamente automate de colectare ar putea necesita actualizări tehnice pentru a gestiona în siguranță aceste noi ambalaje.

Mircea Fechet a menționat că sistemul crește constant, ajungând în prezent la un grad de colectare de peste 80%, ceea ce dă speranțe serioase pentru atingerea țintelor stabilite pe anul în curs. Cu toate acestea, persistă provocări în mediul rural și în ceea ce privește prevenirea fraudei, arătând că în spatele fiecărui progres există și riscuri exploatate de persoane oportuniste.

Ministrul a încheiat subliniind importanța colaborării dintre instituțiile de stat, Garda de Mediu, compania Returo și alte structuri implicate în buna funcționare a sistemului. Acesta și-a exprimat încrederea în capacitatea profesională a echipelor implicate în combaterea abuzurilor și optimizarea proceselor.

”Nu ştiu a câta lună e, sper că e a 8-a sau poate chiar a 9-a, cu cifre pe care eu le apreciez a fi bune, respectiv peste 80% grad de colectare. Asta înseamnă că avem toate şansele ca anul acesta să ne facem ţintele de colectare. Bineînţeles că în fiecare zi apare câte o nouă problemă pe care trebuie să o rezolvăm, fie că discutăm despre colectarea în mediul rural, în legătură cu care, în continuare, am rezervele mele şi am nemulţumirile mele, şi e corect să o spun ori de câte ori am ocazia, fie că ne consultăm cu frauda pentru că ori de câte ori se întâmplă un lucru bun, apar imediat şi nişte băieţi deştepţi care profită de breşele pe care orice sistem până la urmă le are, însă din nou mă bazez pe profesionalismul celor care combat aceste fenomene, fie că sunt de la Garda de Mediu, fie că sunt din compania Returo, fie că sunt alte instituţii ale statului care ne sprijină în tot acest demers, fie că ne referim la lungul şir de procese pe care îl avem”, a precizat Mircea Fechet.